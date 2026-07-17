La fuerte confesión de Camila Mayan sobre lo que sufrió durante su relación con Alexis Mac Allister

A más de tres años de la ruptura, la influencer abrió su corazón en LUZU TV y reveló detalles inéditos de lo que vivió.

A casi cuatro años de su separación de Alexis Mac Allister, Camila Mayan volvió a hablar del impacto que tuvo esa relación en su vida. En una reciente entrevista, la influencer explicó que algunas experiencias vividas durante el noviazgo terminaron afectando la forma en la que se percibía a sí misma y su autoestima.

La reflexión surgió en Patria y Familia, ciclo de LUZU TV, donde analizó cómo ciertos comportamientos dentro de una pareja pueden naturalizarse con el tiempo hasta que una persona termina aceptando situaciones que, en realidad, no desea vivir.

La futbolista y el influencer se separaron en diciembre de 2022. En ese contexto, la joven describió ese proceso con una fuerte reflexión: "No sé, como que te empezás a meter en algo que vos mismo no querés, vos mismo no querés ver, entonces terminás como apañando eso, ¿entendés?".

Además, Mayan recordó que durante su relación con el actual jugador de la Selección Argentina hubo comentarios que fueron modificando la imagen que tenía de ella misma. Según explicó, cuando esos mensajes se repiten durante mucho tiempo, es posible terminar creyéndolos y hacerlos propios.

La joven compartió una profunda reflexión sobre su proceso de reconstrucción personal. Foto: The SportsGrail. "Terminás haciendo que sea real ese discurso, porque vos mismo te ponés en ese lugar y ahí es cuando se te desconfigura todo", sostuvo Camila al explicar cómo ese tipo de situaciones puede repercutir directamente en la confianza personal.