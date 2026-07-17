Qué ver en streaming: las 5 series y películas que se estrenaron esta semana y no te podés perder

Si ya estás buscando qué ver el fin de semana, el streaming continúa renovando su oferta con estrenos de distintos géneros y para públicos muy diversos. En los últimos días, las principales plataformas incorporaron nuevas series y películas que incluyen una buena cantidad de estrenos para todos los gustos. A continuación repasamos algunas de las novedades que ya se pueden ver.

Durante un viaje de trabajo a un exclusivo complejo turístico del Caribe, Guillermo y Mechi descubren una conexión inesperada. Ambos arrastran matrimonios desgastados y sienten que sus vidas tomaron un rumbo distinto al que imaginaron años atrás. Mientras la empresa que los reunió atraviesa momentos decisivos, deberán enfrentar sentimientos que podrían cambiar para siempre la forma en que entienden el amor, el compromiso y el futuro.

Este nuevo drama romántico de Netflix se basa en la exitosa novela homónima de Alice Kellen. La miniserie cuenta con 6 episodios y está protagonizada por Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós.

Greta siempre creyó que había nacido para salvar la vida de su hermana Lucy, enferma de leucemia. Tras su muerte, queda sumida en un profundo vacío hasta que descubre el último regalo que Lucy preparó para ella: un juego llamado El mapa de los anhelos. Cada desafío la empuja a salir de su zona de confort, enfrentar el dolor y redescubrir quién quiere ser. En ese camino conoce a Will, un joven marcado por sus propias heridas, con quien iniciará un vínculo que cambiará para siempre su forma de mirar el futuro.

Juntas o muertas | Prime Video

Hannah Waddingham y Octavia Spencer protagonizan la serie. Prime Video

Esta serie de acción y comedia cuenta con las actuaciones de Octavia Spencer y Hannah Waddingham. Los 8 episodios de la serie ya se encuentran disponibles en Prime Video.

Debbie cree conocer a la perfección a su mejor amiga Judith, hasta que descubre que en realidad lleva años trabajando como sicaria internacional. Cuando una misión sale mal y ambas quedan en la mira de peligrosos criminales, las dos emprenden una frenética huida por Europa. A la persecución se suma un escándalo de corrupción que involucra al esposo de Debbie, obligándolas a desenredar una conspiración mientras intentan mantenerse con vida.

El guardián: Último refugio | Prime Video

Jason Statham encabeza este thriller de acción dirigido por Ric Roman Waugh, responsable de títulos como Greenland y Agente bajo fuego. Entre persecuciones, conspiraciones y enfrentamientos, la película tiene una duración de 107 minutos.

Convencido de haber dejado atrás su pasado como agente encubierto, Michael Mason lleva una vida solitaria en una isla remota. Todo cambia cuando salva a una niña durante un temporal y ese acto revela su paradero a una poderosa organización que lo creía desaparecido. Sin otra alternativa, deberá volver a combatir para protegerla y evitar que quienes lo persiguen cumplan su objetivo.

Lucky | Apple TV

Anya Taylor-Joy protagoniza una miniserie de alto voltaje. Apple TV

Anya Taylor-Joy lidera esta miniserie basada en la novela de Marissa Stapley y producida por Hello Sunshine, la compañía de Reese Witherspoon. El elenco también incluye a Annette Bening, Timothy Olyphant y Drew Starkey. Los 2 primeros episodios ya están disponibles en Apple TV, seguido del lanzamiento semanal.

Lucky Strike | Trailer Subtitulado

Lucky Armstrong había conseguido abandonar el mundo de las estafas, pero un millonario golpe que termina de la peor manera la obliga a volver a escapar. Tras la desaparición de su marido junto con una fortuna robada, se convierte en el blanco del FBI y de una poderosa jefa del crimen organizado. Para sobrevivir deberá recurrir a todas las habilidades que aprendió de su padre, un legendario estafador, mientras intenta descubrir en quién puede confiar y encontrar una salida definitiva a la vida criminal.