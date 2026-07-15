Para cortar la semana: la guía definitiva para volver a ver la saga de Jurassic Park en las plataformas

Desde el clásico film de 1993 hasta la última entrega, los detalles del camino de un actor que dejó una marca inolvidable en la cultura pop.

El mundo del espectáculo y de la cultura pop despide a una de sus figuras más queridas. La muerte de Sam Neill a los 78 años conmovió profundamente a colegas y a múltiples generaciones de espectadores que crecieron viéndolo enfrentar a los depredadores prehistóricos más temidos del cine.

Su papel como el doctor Alan Grant en Jurassic Park lo convirtió en un ícono de la pantalla grande. Con una trayectoria artística que se extendió durante más de cinco décadas, Neill formó parte de un fenómeno cultural sin precedentes.

El fallecimiento del actor de 78 años generó una enorme ola de afecto y mensajes de respeto por parte de sus seguidores. Para quienes buscan rendirle un merecido homenaje y revivir las aventuras de la isla, existe un orden específico para seguir la historia y diferentes opciones de plataformas disponibles en la actualidad:

Dónde ver la saga completa La aventura comenzó en 1993 con Jurassic Park (disponible en Netflix y Max), la obra maestra dirigida por Steven Spielberg que revolucionó los efectos visuales. El universo se expandió luego con El mundo perdido: Jurassic Park en 1997 (en Max y Prime Video) y el regreso de Neill al papel principal en Jurassic Park III en 2001 (en Prime Video).

La primera película de la franquicia, estrenada en 1993, se consagró rápidamente como un hito de la ciencia ficción moderna. Años más tarde, la franquicia se renovó con la trilogía moderna. Jurassic World en 2015 y Jurassic World: El reino caído en 2018 (ambas en Prime Video y Max) introdujeron nuevos personajes, pero el gran momento de nostalgia llegó en 2022 con Jurassic World: Dominion (en Prime Video). Esta entrega reunió nuevamente a Sam Neill con sus antiguos compañeros, Laura Dern y Jeff Goldblum.