Las dos crudas películas de Netflix basadas en hechos reales que acaban de estrenar y son furor

Dos impactantes documentales basados en hechos reales que profundizan en crímenes y tragedias recientes han aterrizado en Netflix, generando gran repercusión.

Los documentales que acaban de llegar a la plataforma y se pueden ver de un solo tirón.

Netflix continúa apostando por producciones de investigación que reabren las heridas y los misterios de grandes tragedias contemporáneas. Para los amantes del suspenso histórico y las reconstrucciones minuciosas basadas en hechos reales, llegan dos impactantes documentales.

El primero de ellos, Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo, reconstruye de forma cronológica el secuestro y asesinato del concejal de Ermua a manos de la banda terrorista ETA en julio de 1997. La producción aborda la movilización social sin precedentes en España que supuso el nacimiento del "Espíritu de Ermua".

El documental incluye unas 30 voces clave y cuenta con el testimonio en primera persona del Rey Felipe VI, quien por primera vez interviene en una producción de este tipo para una plataforma de streaming. Además, se exponen por primera vez las llamadas telefónicas que realizaron figuras políticas y civiles con el entorno de ETA en un intento desesperado por frenar la ejecución antes de que expirara el plazo de 48 horas.

El tráiler del documental que acaba de estrenar El segundo documental es Naufragio: Pesadilla en el mar, una producción inmersiva de 87 minutos que reconstruye el trágico hundimiento del crucero de lujo Costa Concordia, ocurrido el 13 de enero de 2012 frente a la isla italiana de Giglio.