Según los expertos, la mejor película de Netflix para ver un sábado en la noche

Elegir una película para un sábado a la noche puede llevar más tiempo que verla. El catálogo de Netflix está lleno de estrenos, clásicos recuperados y títulos que aparecen entre recomendaciones, pero hay uno que logró algo difícil: convencer a la crítica especializada y, al mismo tiempo, sostener una historia inquietante sin estirarse de más.

La película es His House , una producción británica de terror estrenada en 2020 que dura apenas 93 minutos. En Netflix aparece dentro del género de horror y está protagonizada por Sopé Dìrísù, Wunmi Mosaku y Matt Smith. Su atractivo no pasa solo por los sustos, sino por la manera en que usa el miedo para hablar de culpa, desarraigo y supervivencia.

La trama sigue a una pareja que escapa de Sudán del Sur y busca empezar de nuevo en Inglaterra. Lo que parece una oportunidad para reconstruir su vida se transforma pronto en una pesadilla: la casa donde deben instalarse comienza a revelar una presencia oscura, ligada a aquello que intentan dejar atrás. Netflix la presenta como una historia sobre un matrimonio refugiado que, tras huir de la guerra, se enfrenta a una fuerza siniestra dentro de su nuevo hogar.

Lo que diferencia a His House de otras películas de casas embrujadas es el peso emocional que carga cada escena. El terror no aparece como un truco aislado, sino como una extensión de lo que los protagonistas vivieron antes de llegar allí. La casa cruje, las paredes parecen observarlos y los silencios incomodan, pero lo verdaderamente perturbador está en la memoria de los personajes.

El respaldo de los especialistas fue contundente. Rotten Tomatoes registra un 100% de aprobación crítica para la película , con 128 reseñas, y destaca su capacidad para combinar sustos genuinos con una mirada sobre la experiencia de los refugiados. También la señala como un debut notable para su director, Remi Weekes.

Ese reconocimiento ayuda a entender por qué la película sigue circulando como recomendación, incluso varios años después de su estreno. No es una opción liviana ni una historia para mirar con el celular en la mano. Pide atención. A cambio, entrega una experiencia breve, tensa y con una identidad muy marcada, ideal para quienes buscan una película de sábado que deje algo más que un par de sobresaltos.

Una opción ideal para ver de noche en Netflix

La duración también juega a favor. En tiempos de series eternas y películas que superan las dos horas, His House resuelve su historia en poco más de una hora y media. Eso la vuelve una alternativa cómoda para una noche de fin de semana: no exige una maratón, pero sí ofrece suficiente intensidad como para quedar dando vueltas después de los créditos.

Para quienes disfrutan del terror psicológico, las historias de casas embrujadas y los relatos con trasfondo humano, esta película aparece como una de las opciones más sólidas de Netflix. No necesita grandes explicaciones ni escenas exageradas para incomodar. Le alcanza con una casa, una pareja rota por el pasado y una presencia que convierte cada rincón en una amenaza.