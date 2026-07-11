La película mexicana de Netflix basada en un libro que cambió la literatura latinoamericana

La producción mexicana basada en el clásico de Juan Rulfo se encuentra disponible en Netflix desde el 2024.

El catálogo de Netflix cuenta con una gran variedad de producciones basadas en libros. Sin embargo, en el último tiempo la plataforma se concentró especialmente en llevar a la pantalla grandes clásicos de la literatura latinoamericana, entre los que se destaca Pedro Páramo, una joya literaria convertida en una película de poco más de dos horas.

De qué trata Pedro Páramo Pedro Páramo es uno de los máximos emblemas del realismo mágico latinoamericano, a la par de grandes obras como Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. El libro fue escrita por el mexicano Juan Rulfo y tiene una coincidencia única: la reciente película de Netflix está protagonizada por su nieto, el destacado actor Manuel García-Rulfo.

Fiel a las páginas originales, la historia comienza con el viaje de un hombre hacia un pueblo lejano llamado Comala para buscar a su padre, Pedro Páramo. Allí se encuentra con un escenario inesperado de almas perdidas, un pueblo condenado a la violencia y al olvido por el peso de su propia historia.

Algunas opiniones sobre Pedro Páramo en Netflix Como suele ocurrir con las adaptaciones cinematográficas, la película cosechó tanto elogios como críticas. En plataformas de reseñas como Rotten Tomatoes, el film alcanzó una aprobación del 75% por parte de la crítica especializada, mientras que en IMDb mantiene una puntuación intermedia de 6,3 sobre 10.

Con dos horas de duración y una fotografía que captura la energía fantasmal de Comala, la película es una apuesta ambiciosa que no deja indiferente a nadie. Sea para descubrir a Juan Rulfo por primera vez o para revisitar una de las obras más influyentes de la literatura latinoamericana, Pedro Páramo en Netflix es una película que vale la pena maratonear.