Recomendación en Netflix: la emotiva película argentina que tenés que ver este feriado

Netflix tiene en su catálogo una de las películas argentinas ideales para ver durante el feriado: Risa y la cabina del viento. Dirigida por Juan Cabral, la producción cuenta con un destacado elenco integrado por Diego Peretti, Graciela Borges, Joaquín Furriel y marca el debut de Cazzu en la pantalla grande.

Estrenada este año, Risa y la cabina del viento nos sumerge en un pueblo de la Patagonia, donde los paisajes de Ushuaia, sus colores y el sonido constante del viento construyen una atmósfera capaz de transportar al espectador desde la primera escena.

De qué trata Risa y la cabina del viento "Tras la desaparición de su padre, Risa, una niña de diez años, encuentra una cabina telefónica fuera de servicio que le permite comunicarse con los muertos", adelanta la sinopsis oficial de Netflix.

A partir de esa premisa, la película sigue la historia de Risa y de su mamá, Sara, interpretada por Cazzu. Años atrás, el padre de la niña murió durante un incendio mientras intentaba rescatar a otras personas, una tragedia que marcó para siempre la vida de ambas. Desde entonces, madre e hija atraviesan el duelo de maneras muy diferentes, mientras intentan reconstruir su vínculo.

Además de Cazzu, la película cuenta con la participación de Diego Peretti, Graciela Borges y Joaquín Furriel. Foto: Archivo La aparición de la misteriosa cabina telefónica cambiará el rumbo de la historia. A través de ella, Risa cree encontrar una forma de volver a hablar con su padre, lo que abrirá un relato cargado de emociones, recuerdos y momentos de realismo mágico que invitan a reflexionar sobre la pérdida, el duelo y la importancia de aprender a seguir adelante.