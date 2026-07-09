Netflix celebra 50 años de carrera de Tom Hanks con sus películas más impactantes

Las cuatro películas imperdibles de Tom Hanks en Netflix que debes ver este fin de semana largo en casa.

El actor más querido de la industria del cine, Tom Hanks, festeja medio siglo de éxitos en la pantalla grande. Su increíble trayectoria abarca historias de guerra, dramas reales y comedias familiares que hoy puedes disfrutar desde tu sillón.

Las mejores películas del actor disponibles en streaming Para comenzar este recorrido por sus cincuenta años de carrera, "Rescatar al soldado Ryan" es una parada obligatoria. En este drama bélico, el actor interpreta a un capitán que lidera una peligrosa misión en la Segunda Guerra Mundial. Su actuación transmite el verdadero peso del dolor y la valentía en el campo de batalla.

Otra gran opción para una noche de suspenso real es "Capitán Phillips", basada en hechos reales. Aquí da vida al capitán de un barco carguero tomado por piratas en las costas de África. La tensión se mantiene alta en cada escena y el cierre de la película muestra uno de los momentos más conmovedores de su carrera.

Si prefieres una producción con un toque de comedia y drama moderno, "Un vecino gruñón" es una elección perfecta. El intérprete se pone en la piel de un hombre mayor, enojado con el mundo tras sufrir una dura pérdida. Su vida cambia por completo cuando una familia joven y alegre se muda a la casa de al lado.