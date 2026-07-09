Se arman en dos horas y de bajo precio: las casas chinas que son furor en Argentina

El nuevo modelo de vivienda modular que conquista Mendoza, Córdoba y la Patagonia. Casas desde China.

Una revolución habitacional transforma el mercado inmobiliario en varias provincias de Argentina. Esta nueva forma de construir permite conseguir casas chinas a bajo precio y se arma en tan solo dos horas.

Casas chinas que conquistan el país Las casas chinas modulares registran un éxito notable en regiones como Mendoza, Córdoba y la Patagonia debido a sus grandes ventajas. Son estructuras versátiles que ofrecen un precio competitivo y se ensamblan en un tiempo récord en el terreno elegido. Varias empresas locales ya las comercializan porque el producto llega al comprador listo para armar.

Estas viviendas cuentan con una gran capacidad de aislación térmica, un factor clave para soportar el frío extremo del sur argentino. El valor de salida de un solo módulo básico parte desde los seis millones de pesos en el mercado actual. Por su parte, un monoambiente completo de treinta metros cuadrados ronda los quince coma cinco millones de pesos.