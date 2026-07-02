La planta elegante que casi no se riega y resiste los días fríos

En casas, oficinas y departamentos con poca luz, hay una planta que empezó a ganar lugar por una razón simple: se ve elegante y no exige demasiada atención. La zamioculca, también conocida como planta ZZ, se convirtió en una de las favoritas del invierno para quienes quieren sumar verde sin complicarse.

Su atractivo está en la combinación de estética y resistencia. Tiene hojas gruesas, brillantes y de un verde intenso, que aportan un toque moderno sin recargar los ambientes. Además, soporta mejor que otras especies los descuidos habituales : riegos espaciados, rincones menos luminosos y rutinas domésticas donde no siempre hay tiempo para cuidar plantas.

La zamioculca, cuyo nombre científico es Zamioculcas zamiifolia, es una planta tropical muy usada en decoración de interiores. Su crecimiento vertical y compacto permite ubicarla en escritorios, livings, pasillos, recepciones o esquinas donde otras especies no prosperan con facilidad. Por eso se la ve cada vez más en oficinas y espacios de trabajo.

Una de sus grandes ventajas es que no necesita sol directo. De hecho, suele desarrollarse mejor con luz indirecta o en sectores de media sombra. Puede tolerar ambientes menos luminosos, aunque eso no significa que deba quedar completamente aislada de la luz natural. El equilibrio ideal es un lugar claro, sin rayos intensos sobre las hojas durante muchas horas.

Aunque se la promociona como una planta “fácil”, el error más común es regarla de más. La zamioculca almacena agua en sus rizomas, una especie de reserva subterránea que le permite resistir períodos secos. Por eso, antes de volver a regar, conviene comprobar que el sustrato esté seco.

En invierno, esa precaución es todavía más importante. Con temperaturas más bajas y menos evaporación, la tierra tarda más en secarse. Si la maceta permanece húmeda durante mucho tiempo, las raíces pueden deteriorarse y las hojas empiezan a ponerse amarillas. Un buen drenaje, una maceta adecuada y riegos moderados son claves para mantenerla saludable.

Cómo saber si necesita atención

La planta suele avisar cuando algo no está bien. Si las hojas pierden firmeza o se arrugan, puede estar necesitando agua. Si, en cambio, aparecen amarillas y el sustrato sigue húmedo, lo más probable es que haya exceso de riego. También conviene limpiar las hojas con un paño apenas húmedo para retirar polvo y conservar su brillo natural.

Otro punto a tener en cuenta es su ubicación si hay mascotas o chicos pequeños en casa. La savia de la zamioculca contiene cristales de oxalato de calcio, que pueden resultar irritantes si se ingieren. Por eso, lo más prudente es colocarla fuera de su alcance y usar guantes si se la poda o trasplanta.

La zamioculca no necesita grandes secretos para lucirse. Con luz indirecta, poca agua, buen drenaje y una limpieza ocasional de sus hojas, puede mantenerse verde durante todo el año. En pleno invierno, cuando muchas plantas sufren más de la cuenta, esta especie confirma por qué se volvió una de las preferidas para decorar sin sumar preocupaciones.