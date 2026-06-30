Huerta de invierno: los cultivos de raíz que desafían al frío

Existe el falso mito de que la llegada de las bajas temperaturas obliga a poner en pausa la huerta hasta la primavera. Sin embargo, el invierno es una temporada ideal para producir alimentos en casa.

Muchos vegetales subterráneos no solo resisten las heladas , sino que potencian su sabor gracias al clima frío.

Una opción es la zanahoria . El invierno le sienta increíble. L as bajas temperaturas estimulan la concentración de azúcares , lo que da como resultado raíces más dulces y crocantes. Se adaptan muy bien tanto a la tierra directa como a macetas profundas.

Por su parte, la remolacha es un cultivo noble que soporta heladas moderadas sin problemas. Su gran ventaja es que es 100% aprovechable. Mientras se espera que crezca la raíz, se pueden consumir sus hojas en ensaladas o tartas.

Otra opción para la huerta de invierno es el rabanito. Esta planta es la opción perfecta para ansiosos o principiantes. Es un cultivo exprés que tolera el frío y se puede cosechar en apenas 30 días desde la siembra. También el nabo, es un clásico de esta estación.

Por último, el puerro, si bien botánicamente no es una raíz (sino un bulbo alargado), comparte el mismo calendario y exigencias de cultivo. Soporta el invierno como pocos y es un infaltable para los guisos y sopas de la temporada.

Para que estos cultivos prosperen sanos y fuertes durante la época de heladas, es clave ajustar la rutina de mantenimiento con dos cuidados esenciales. En invierno, el agua tarda mucho más en evaporarse y las plantas consumen menos. Por eso, los riegos deben ser más espaciados. Un exceso de humedad en el suelo congelado pudrirá las raíces o generará hongos.

Aunque estas variedades son sumamente resistentes, las noches de frío polar pueden quemar los brotes jóvenes. Para protegerlos, podés aplicar técnicas de cobertura como mulching o protección aérea.