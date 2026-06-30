Cuántos litros de agua hay que tomar para bajar la presión arterial

Tomar agua es el consejo de salud más repetido del mundo, pero su impacto real en el sistema cardiovascular suele generar dudas. Aunque no funciona como un remedio instantáneo, los expertos advierten que mantener un equilibrio hídrico adecuado es fundamental para mantener la presión arterial bajo control.

La conexión entre el agua y el corazón no es directa, pero sí determinante. Cuando el cuerpo pierde líquidos, el volumen de sangre que circula por las arterias disminuye de inmediato. Ante este escenario de escasez, el organismo activa un mecanismo de emergencia.

El doctor Ian del Conde Pozzi, cardiólogo del Miami Cardiac & Vascular Institute , señaló que ante la falta de agua el cuerpo libera hormonas que contraen los vasos sanguíneos para compensar la pérdida de volumen. De esta manera, el especialista señala que la deshidratación puede, paradójicamente, provocar tanto una baja repentina de la presión (hipotensión) como un aumento sostenido de la misma (hipertensión).

De hecho, una investigación publicada en la revista científica Cureus reveló que los pacientes diagnosticados con hipertensión suelen presentar un porcentaje menor de agua corporal total. Este hallazgo refuerza la teoría de que un cuerpo deshidratado tiene muchísimas más dificultades para regular su salud vascular.

La cantidad exacta varía según el nivel de actividad, el clima y la salud de cada persona. Sin embargo, instituciones de referencia como la Clínica Mayo establecen metas diarias generales de consumo de líquidos que contemplan no solo el agua pura, sino también infusiones y el agua presente en alimentos como frutas, verduras y sopas.

De acuerdo a estas pautas, los hombres requieren cerca de 3,7 litros diarios (el equivalente a unas 15 tazas y media), mientras que para las mujeres la recomendación se ubica en los 2,7 litros (unas 11 tazas y media).

Los especialistas aclaran que ante factores ambientales como las olas de calor o al realizar actividad física intensa, estas necesidades aumentan significativamente para evitar que el corazón trabaje bajo estrés.

Si bien el agua pura es la opción más accesible y recomendada para cumplir con la cuota diaria, existen otras alternativas que aportan nutrientes específicos capaces de beneficiar a las arterias de forma directa como el jugo de remolacha, el té de hibisco y el té verde, entre otras.