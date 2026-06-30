La playa de Brasil ideal para escapar del frío en vacaciones de julio

En pleno invierno argentino, cuando las temperaturas bajas empujan a buscar una pausa bajo el sol, Brasil vuelve a aparecer entre las opciones más elegidas para viajar en julio. Pero no todas sus playas ofrecen la misma experiencia en esta época: en el Nordeste, Jericoacoara se destaca por clima, paisaje y ritmo relajado.

Ubicada en el estado de Ceará, Jericoacoara combina playa, dunas, lagunas cristalinas y una vida de aldea que conserva parte de su espíritu original. Visit Brasil, el portal oficial de promoción turística del país, la describe como un destino famoso por sus lagunas de agua dulce, sus manglares y sus dunas de arena blanca que se extienden por kilómetros.

La elección no pasa solo por la belleza del lugar. Julio puede ser un mes complejo para viajar a Brasil si el objetivo es hacer playa todos los días, ya que el invierno se siente más en el sur y sudeste del país. En cambio, el Nordeste mantiene temperaturas más agradables y conserva ese perfil tropical que buscan muchos viajeros durante las vacaciones de mitad de año.

En Jericoacoara, el atractivo va más allá del mar. El Parque Nacional de Jericoacoara reúne dunas, lagunas y escenarios naturales que forman parte de la llamada Ruta de las Emociones, un itinerario que conecta Ceará, Piauí y Maranhão. La región es presentada por Visit Brasil como una de las zonas naturales más buscadas del país, con paisajes de fuerte identidad nordestina.

Uno de los puntos fuertes de Jeri, como la llaman los brasileños, es que no obliga a elegir entre descanso y excursiones . Se puede pasar el día en la playa, recorrer dunas en buggy, visitar lagunas de agua clara o esperar el atardecer desde los médanos, una de las postales clásicas del destino. El portal oficial también destaca sus playas de arena dorada, mar cristalino, cocoteros y propuestas vinculadas a deportes náuticos.

A diferencia de otros destinos más urbanos de Brasil, Jericoacoara conserva una lógica de pueblo turístico. Sus calles de arena, la iluminación tenue y la cercanía con la naturaleza le dan un ritmo distinto, más pausado. Esa característica la vuelve atractiva para parejas, grupos de amigos y familias que buscan algo más que una playa con infraestructura hotelera.

Qué tener en cuenta antes de viajar

La principal contra de Jericoacoara es el acceso. No es el destino más simple para una escapada corta, ya que suele requerir conexión aérea hasta Fortaleza o Cruz, más un traslado terrestre. Esa distancia, sin embargo, también explica parte de su encanto: quien llega encuentra un paisaje menos convencional que el de los grandes balnearios brasileños.

Para las vacaciones de julio, la recomendación es planificar con anticipación, especialmente por la demanda regional y argentina en temporada alta. Entre clima cálido, paisajes abiertos y una propuesta distinta a la playa tradicional, Jericoacoara se posiciona como una de las mejores alternativas de Brasil para cortar el invierno y cambiar abrigo por arena.