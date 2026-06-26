La playa de Brasil que muchos buscan para escaparse del frío en julio

Cuando julio empieza a sentirse pesado, con mañanas frías y días cortos, Brasil vuelve a aparecer en el radar de muchos viajeros argentinos. Y dentro de ese mapa enorme de playas posibles, el Nordeste gana terreno con una promesa difícil de ignorar: mar cálido, arena clara y temperaturas que quedan lejos del invierno.

Entre los destinos que más interés despiertan aparece Maceió, capital de Alagoas y puerta de entrada a algunas de las postales más famosas de la región. Desde allí, una de las excursiones más elegidas lleva a Praia do Gunga, una playa ubicada al sur de la ciudad, conocida por sus cocoteros, sus aguas claras y ese paisaje que parece armado para una foto de vacaciones.

Praia do Gunga tiene algo que explica rápido su atractivo. No es solo el mar, ni la arena, ni los bares frente al agua. Es la mezcla de todo eso con una sensación de pausa que muchos buscan cuando viajan en julio. Mientras en Argentina el abrigo domina la rutina, en esta zona de Brasil el clima permite caminar en ojotas, sentarse frente al mar y meterse al agua sin pensarlo demasiado.

El recorrido suele comenzar en Maceió, una ciudad que funciona como base para moverse por distintas playas de Alagoas. Desde allí se puede llegar a Gunga en excursiones de día completo, muchas veces combinadas con Barra de São Miguel. La experiencia es simple: salir temprano, pasar varias horas junto al mar y volver al hotel cuando cae la tarde, con la piel salada y la cámara llena de fotos.

Una de las imágenes más reconocibles de Praia do Gunga es la hilera de cocoteros que rodea la playa. Desde algunos miradores se ve el contraste entre el verde intenso, la arena y el agua, una postal que ayuda a entender por qué este punto de Alagoas aparece cada vez más en recomendaciones de viaje. No hace falta demasiado: el paisaje se vende solo.

Además del descanso, la playa ofrece movimiento. Hay paseos en buggy, recorridos por acantilados, opciones para navegar y paradores donde pasar el día sin moverse demasiado. Para quienes prefieren un plan tranquilo, alcanza con elegir una mesa frente al mar, pedir algo fresco y dejar que el tiempo corra más lento. Para los más activos, en cambio, la zona permite sumar pequeñas aventuras sin convertir el viaje en una agenda agotadora.

Por qué julio puede ser un buen mes para ir

Aunque en Brasil también es invierno, el Nordeste juega en otra liga. En Maceió, julio mantiene temperaturas agradables y el agua conserva una calidez que sorprende a quienes llegan desde el sur del continente. Puede haber días con lluvias pasajeras, algo habitual en la región, pero eso no suele impedir disfrutar la playa si el viaje está bien planificado.

La clave está en viajar con cierta flexibilidad. Conviene mirar el pronóstico antes de reservar excursiones, llevar ropa liviana, sumar algún abrigo fino para la noche y no pensar el destino como una playa de verano intenso, sino como una escapada cálida en medio del invierno. Ahí está parte de su encanto: no promete estridencia, promete alivio.

Praia do Gunga se acomoda perfecto a ese deseo. Tiene belleza natural, infraestructura turística y acceso relativamente sencillo desde Maceió. Para quienes buscan Brasil en julio, pero quieren salir de los nombres de siempre, esta playa aparece como una alternativa con todos los ingredientes: buen clima, paisajes amplios, agua agradable y esa sensación de vacaciones que empieza apenas se ve el primer cocotero.