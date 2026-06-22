El paraíso brasileño con una de las playas más impactantes del mundo

En Brasil hay playas famosas, ciudades vibrantes y paisajes que forman parte del imaginario turístico argentino desde hace décadas. Pero Fernando de Noronha juega en otra liga: no se presenta como un destino masivo, sino como una experiencia natural protegida, costosa, limitada y profundamente distinta.

El archipiélago, ubicado frente a la costa de Pernambuco, se convirtió en uno de los grandes objetos de deseo para viajeros que buscan algo más que sol y mar. Su nombre aparece asociado a aguas cristalinas, fauna marina, acantilados verdes y playas que obligan a frenar el ritmo. Entre ellas, Praia do Sancho ocupa el lugar más codiciado: fue elegida varias veces entre las mejores del mundo por viajeros internacionales y sigue siendo una de las postales más impactantes de Sudamérica.

A diferencia de otros destinos brasileños donde se baja del auto casi sobre la arena, Praia do Sancho conserva parte de su magnetismo justamente por su acceso. Para llegar, los visitantes deben atravesar senderos, bajar por escaleras instaladas entre rocas y cruzar un paso estrecho en el acantilado. Otra opción es arribar por mar, en excursiones habilitadas, una alternativa que permite apreciar desde el agua la dimensión del paisaje: una bahía cerrada por paredones verdes, arena clara y un mar que cambia de azul según la luz del día.

Ese ingreso menos simple funciona como filtro natural y refuerza la sensación de estar entrando en un lugar especial. No se trata solo de una playa linda. Sancho es parte de un ecosistema frágil, donde la transparencia del agua permite ver peces, tortugas y formaciones rocosas, y donde cada visita está atravesada por reglas de conservación. La belleza está a la vista, pero también la responsabilidad: Fernando de Noronha no se recorre como cualquier balneario, porque buena parte de su atractivo depende de que la presencia humana no desborde el entorno.

La exclusividad de Fernando de Noronha no responde únicamente a sus precios o a la distancia con el continente. También está relacionada con su sistema de preservación. El Parque Nacional Marino abarca una porción central del archipiélago y, para ingresar a varios atractivos , incluida Praia do Sancho, es necesario contar con entrada específica. Además, los turistas deben pagar la Taxa de Preservação Ambiental, un cargo diario que busca compensar el impacto de la permanencia en la isla y financiar acciones de cuidado.

Esa lógica cambia la forma de planificar el viaje. Antes de comprar pasajes, conviene revisar costos, requisitos, disponibilidad de alojamientos y excursiones, porque Noronha suele ser más caro que otros destinos de playa de Brasil. Aun así, muchos argentinos lo incorporan como una extensión especial dentro de un itinerario por el nordeste, generalmente combinándolo con Recife, Natal u otros puntos de conexión aérea. La promesa no es la comodidad absoluta, sino una experiencia más intensa: menos ruido urbano, menos circulación, más naturaleza y una relación más directa con el mar.

Qué hacer más allá de la playa más famosa

Aunque Praia do Sancho concentra buena parte de la atención, reducir Fernando de Noronha a una sola playa sería quedarse corto. El archipiélago ofrece miradores, senderos, salidas de snorkel, buceo, paseos en barco y encuentros frecuentes con vida marina. Baía dos Porcos, Baía dos Golfinhos, Praia do Leão y Sueste suelen aparecer entre los puntos más buscados por quienes quieren explorar distintas caras de la isla, desde paisajes volcánicos hasta zonas de observación de fauna.

La mejor manera de disfrutar el destino es aceptar su ritmo. No conviene llegar con una agenda cargada ni con la expectativa de moverse como en una ciudad turística tradicional. En Noronha, el clima, el mar, las mareas y las normas ambientales ordenan buena parte del viaje. Por eso, quienes logran conectar con el lugar suelen recordarlo como una experiencia distinta dentro de Brasil: un paraíso que no se entrega de inmediato, pero que recompensa con algunas de las imágenes más potentes del Atlántico Sur.

Para los argentinos que ya conocen los clásicos brasileños y buscan un viaje con otra escala, Fernando de Noronha aparece como una opción de alto impacto. Requiere más presupuesto, planificación y flexibilidad, pero ofrece algo difícil de replicar: playas protegidas, paisajes casi intactos y la sensación de estar en un rincón donde la naturaleza todavía marca las reglas.