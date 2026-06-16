Viajar a Brasil en junio: los mejores destinos con calor, playas y mejores precios

Cuando el invierno empieza a sentirse en Argentina, Brasil vuelve a aparecer como una salida tentadora. Pero junio no premia a quienes eligen cualquier punto del mapa: la clave está en mirar hacia el norte y el nordeste, donde el calor se sostiene mejor y la temporada alta todavía queda lejos.

La diferencia regional es importante. Mientras el sur brasileño puede tener días frescos y noches frías, destinos de Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte o Pernambuco conservan temperaturas agradables para playa, paseos al aire libre y escapadas de descanso. Además, al quedar fuera del pico del verano, muchos viajeros encuentran menos movimiento y mejores oportunidades en hospedajes.

El nordeste brasileño es una de las zonas más convenientes para quienes quieren cambiar camperas por ojotas sin esperar a enero. Allí aparecen destinos con sol, mar cálido, dunas, lagunas y pueblos costeros donde el ritmo baja varios cambios. Fortaleza, Jericoacoara, Lençóis Maranhenses, Pipa y Porto de Galinhas suelen concentrar buena parte de ese interés porque combinan naturaleza, servicios turísticos y clima más estable que otras regiones.

La ventaja de viajar en junio no está solo en la temperatura. También pesa el calendario: ya pasaron Carnaval, Semana Santa y los meses más fuertes del verano, pero todavía no llegó la presión de las vacaciones de julio. Eso permite planificar con más margen, comparar alojamientos y encontrar playas menos cargadas que en plena temporada alta.

Jericoacoara, en Ceará, es una de las opciones más elegidas para quienes buscan una mezcla de playa, dunas y vida de pueblo. Sus calles de arena, las lagunas de agua dulce, los atardeceres sobre las dunas y la práctica de deportes de viento la convierten en un destino con identidad propia. Junio puede tener algunos días variables, pero sigue siendo una época atractiva para disfrutar del paisaje sin el calor más intenso del verano.

Más al oeste, en Maranhão, los Lençóis Maranhenses ofrecen una postal difícil de encontrar en otro lugar: dunas blancas inmensas interrumpidas por lagunas naturales de tonos verdes y turquesas. Junio marca el comienzo de uno de los mejores momentos del año, porque las lluvias previas suelen dejar las lagunas llenas y el sol empieza a ganar protagonismo sobre el parque.

Precios, temporada y consejos para planificar

Para ahorrar, conviene evitar la idea de “Brasil” como un destino único. No es lo mismo viajar a Florianópolis, Río de Janeiro o Búzios que apuntar al nordeste profundo. En junio, quienes buscan playa segura suelen mirar más hacia el norte, aunque los costos dependen del vuelo, la anticipación, el tipo de alojamiento y la cercanía con fines de semana largos.

También es recomendable revisar el régimen de lluvias de cada destino antes de reservar. Algunas playas del nordeste pueden seguir con precipitaciones aisladas, mientras que otras ya entran en una etapa más seca. En zonas como Lençóis Maranhenses, incluso, esa lluvia previa es parte del atractivo, porque permite que las lagunas se formen y alcancen su mejor nivel.

La estrategia más inteligente es definir primero el objetivo del viaje: descanso, playa, excursiones, vida nocturna o paisajes naturales. Para calor constante, el norte y el nordeste ofrecen mejores chances. Para precios más convenientes, junio puede ser un buen aliado. Y para quienes buscan una escapada distinta en pleno invierno argentino, Brasil todavía guarda rincones donde el verano parece no haberse ido.