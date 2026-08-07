Tras tocar su máximo histórico, el dólar blue cae con fuerza: a cuánto cotiza

El dólar oficial no tuvo movimientos hoy, pero el dólar blue anotó varias bajas en la semana y casi que lo empata. Las cotizaciones.

En una semana marcada por el debate en el Congreso por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y por la polémica entre Brasil y Argentina con declaraciones cruzadas entre Javier Milei y Lula, el dólar tuvo un comportamiento bastante calmo y con estabilidad.

El dólar oficial cerró hoy a $1470 para la compra y $1520 para la venta, sin cambios desde el día miércoles en el segmento minorista al público en el Banco Nación. Se mantuvo en calma durante toda la semana subiendo y bajando en un orden del 0,3% o cinco pesos.

Mientras tanto, el dólar blue se anotó varias bajas consecutivas. La tendencia descendiente se intensificó en esta primera semana de agosto con una caída en su precio que ha sido significativa.

El paralelo cerró hoy a $1505 para la compra y $1525 para la venta, con una baja de cinco pesos este viernes respecto del cierre del jueves. Antes de las últimas semanas de julio tocó un máximo histórico llegando a los $1570, aunque 15 días después ya está cerca de empatar al oficial en su cotización.

El dólar en medio de la crisis entre Argentina y Brasil Mientras se intensifica el cruce entre Argentina y Brasil el dólar se mantuvo calmo, sin embargo, la crisis no cesa y el vecino país tomó decisiones consulares que pueden afectar a la economía.