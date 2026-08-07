Banco Nación lanzó beneficios por el Día del Niño: 24 cuotas y 25% de descuento

Banco Nación lanzó beneficios por el Día del Niño: habrá 24 cuotas en Tienda BNA+ y 25% de ahorro en comercios adheridos de todo el país durante agosto de 2026.

Con el Día del Niño cada vez más cerca, la búsqueda de regalos suma este año una alternativa para aliviar el gasto y distribuirlo en el tiempo. Banco Nación puso en marcha una campaña que combina financiación en su tienda online con descuentos y cuotas para compras realizadas en comercios de distintos rubros.

La propuesta comenzó el 7 de agosto de 2026 y tendrá dos etapas, con condiciones y fechas diferentes. El anuncio fue publicado un día antes del inicio de la primera acción y con tiempo para revisar el catálogo disponible. Según el comunicado oficial del Banco Nación, los beneficios están reservados para operaciones realizadas mediante BNA+ MODO, con tarjetas de crédito Visa o Mastercard participantes. Esto significa que no alcanza con presentar el plástico en la caja: será necesario ingresar a la billetera, escanear el código QR y elegir la tarjeta habilitada.

Dos fechas clave para organizar las compras El primer tramo se extenderá del 7 al 11 de agosto en Tienda BNA+, el marketplace de la entidad. Durante esos cinco días habrá productos que podrán financiarse en hasta 24 cuotas sin interés si el pago se completa desde la aplicación. La ventana apunta a quienes prefieren anticipar el regalo, comparar opciones online y dividir el desembolso en un plazo más largo. A diferencia del segundo beneficio, esta modalidad se concentra en el canal digital de la tienda y prioriza la financiación. Las cuotas pueden resultar determinantes en compras de mayor valor, aunque conviene revisar el precio final, el stock y las condiciones de cada publicación antes de confirmar la operación.

Un descuento con un límite de $30.000 por compra La segunda etapa comenzará el 10 de agosto y finalizará el domingo 16. En ese período, las compras elegibles tendrán un 25% de descuento, con un límite de $30.000 por operación, además de la posibilidad de pagar en hasta nueve cuotas sin interés. Por ejemplo, una compra de $80.000 permitiría obtener un ahorro de $20.000; para aprovechar el beneficio máximo sería necesario alcanzar un gasto de $120.000. Si el total supera ese monto, el descuento seguirá limitado a $30.000. El tope está definido por compra y no como ahorro ilimitado, un detalle importante al momento de organizar el presupuesto familiar.

Cómo pagar y dónde consultar los comercios adheridos La campaña abarca jugueterías, librerías, negocios de indumentaria infantil y comercios deportivos adheridos en todo el país. La variedad amplía las posibilidades más allá de los juguetes tradicionales e incluye libros, ropa, calzado y artículos vinculados con la actividad física. Sin embargo, la cobertura nacional no implica que todos los establecimientos participen. El listado oficial de locales puede consultarse desde el 7 de agosto en la plataforma de promociones de Banco Nación. Revisarlo antes de comprar resulta clave, ya que una operación realizada en un comercio no incorporado a la campaña quedará fuera del descuento.