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Banco Nación lanzó beneficios por el Día del Niño: 24 cuotas y 25% de descuento

Banco Nación lanzó beneficios por el Día del Niño: habrá 24 cuotas en Tienda BNA+ y 25% de ahorro en comercios adheridos de todo el país durante agosto de 2026.

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Banco Nación activó una campaña especial para comprar regalos del Día del Niño mediante BNA+ MODO. Foto: ilustrativa.
Banco Nación activó una campaña especial para comprar regalos del Día del Niño mediante BNA+ MODO. Foto: ilustrativa.

Con el Día del Niño cada vez más cerca, la búsqueda de regalos suma este año una alternativa para aliviar el gasto y distribuirlo en el tiempo. Banco Nación puso en marcha una campaña que combina financiación en su tienda online con descuentos y cuotas para compras realizadas en comercios de distintos rubros.

La propuesta comenzó el 7 de agosto de 2026 y tendrá dos etapas, con condiciones y fechas diferentes. El anuncio fue publicado un día antes del inicio de la primera acción y con tiempo para revisar el catálogo disponible. Según el comunicado oficial del Banco Nación, los beneficios están reservados para operaciones realizadas mediante BNA+ MODO, con tarjetas de crédito Visa o Mastercard participantes. Esto significa que no alcanza con presentar el plástico en la caja: será necesario ingresar a la billetera, escanear el código QR y elegir la tarjeta habilitada.

Dos fechas clave para organizar las compras

El primer tramo se extenderá del 7 al 11 de agosto en Tienda BNA+, el marketplace de la entidad. Durante esos cinco días habrá productos que podrán financiarse en hasta 24 cuotas sin interés si el pago se completa desde la aplicación. La ventana apunta a quienes prefieren anticipar el regalo, comparar opciones online y dividir el desembolso en un plazo más largo. A diferencia del segundo beneficio, esta modalidad se concentra en el canal digital de la tienda y prioriza la financiación. Las cuotas pueden resultar determinantes en compras de mayor valor, aunque conviene revisar el precio final, el stock y las condiciones de cada publicación antes de confirmar la operación.

Un descuento con un límite de $30.000 por compra

La segunda etapa comenzará el 10 de agosto y finalizará el domingo 16. En ese período, las compras elegibles tendrán un 25% de descuento, con un límite de $30.000 por operación, además de la posibilidad de pagar en hasta nueve cuotas sin interés. Por ejemplo, una compra de $80.000 permitiría obtener un ahorro de $20.000; para aprovechar el beneficio máximo sería necesario alcanzar un gasto de $120.000. Si el total supera ese monto, el descuento seguirá limitado a $30.000. El tope está definido por compra y no como ahorro ilimitado, un detalle importante al momento de organizar el presupuesto familiar.

Cómo pagar y dónde consultar los comercios adheridos

La campaña abarca jugueterías, librerías, negocios de indumentaria infantil y comercios deportivos adheridos en todo el país. La variedad amplía las posibilidades más allá de los juguetes tradicionales e incluye libros, ropa, calzado y artículos vinculados con la actividad física. Sin embargo, la cobertura nacional no implica que todos los establecimientos participen. El listado oficial de locales puede consultarse desde el 7 de agosto en la plataforma de promociones de Banco Nación. Revisarlo antes de comprar resulta clave, ya que una operación realizada en un comercio no incorporado a la campaña quedará fuera del descuento.

Para utilizar la promoción en un local físico, el procedimiento es breve: abrir BNA+, seleccionar “Pagá con MODO”, escanear el QR de la caja y elegir la tarjeta de crédito participante, tal como explica la guía oficial de BNA+ MODO. También conviene comprobar previamente el límite disponible y que la tarjeta figure vinculada correctamente. Entre el 10 y el 11 de agosto coincidirán las dos acciones —las 24 cuotas en Tienda BNA+ y el 25% en comercios adheridos—, aunque corresponden a canales diferentes. Antes de pagar, será fundamental verificar el beneficio informado, las cuotas ofrecidas y los términos vigentes.

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