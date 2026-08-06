Banco nación: cómo ahorrar hasta 20% en supermercados, farmacias y restaurantes este jueves

Organizar las compras según el calendario bancario puede marcar una diferencia importante en el presupuesto mensual. Este jueves 6 de agosto, los clientes del Banco Nación cuentan con beneficios activos en supermercados, mayoristas, restaurantes, farmacias y comercios de distintos rubros, aunque cada promoción tiene requisitos específicos para acceder al reintegro.

La mayoría de las propuestas forma parte de Semana Nación y exige pagar desde BNA+ MODO, escanear el código QR y seleccionar una tarjeta habilitada del banco. No alcanza con utilizar cualquier billetera digital ni con abonar mediante una transferencia desde la cuenta. Antes de confirmar la operación también conviene verificar que el local participe del programa, ya que los beneficios se limitan a comercios y sucursales adheridos.

Los supermercados con descuento este jueves Una de las promociones más amplias del día se encuentra en Jumbo, donde rige un 20% de ahorro los martes y jueves. El beneficio requiere una compra mínima de $100.000, tiene un tope de devolución de $25.000 por cliente al mes y puede utilizarse tanto en locales físicos como en la tienda online. Participan las tarjetas de crédito Visa y Mastercard y la tarjeta de débito Mastercard del Banco Nación, siempre mediante BNA+ MODO. La campaña se mantiene vigente hasta el 31 de agosto. Mayorista Nini ofrece también un 20% los jueves, con un límite mensual de $20.000 por cliente. En este caso, la compra debe realizarse presencialmente y abonarse con las tarjetas participantes desde la aplicación.

El programa “Tu comercio con vos” suma otra alternativa para este 6 de agosto. Ofrece un 10% de descuento, sin tope de reintegro, en negocios adheridos de alimentos, gastronomía, construcción y hogar, indumentaria, jugueterías, librerías, perfumerías y veterinarias. La promoción funciona los jueves, en compras presenciales y online realizadas con tarjeta de crédito, y continuará hasta fin de mes. En farmacias, Red Farmar mantiene de miércoles a viernes un 20% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés, sin límite de devolución. La propuesta está disponible con tarjetas de crédito en operaciones presenciales y digitales.

Rodrigo D'Angelo / MDZ Gastronomía y un beneficio adicional para jubilados Quienes planeen comer fuera de casa pueden revisar los establecimientos incluidos en Ruta Gourmet. Allí se aplica todos los días un 20% de descuento en un pago, con un máximo de $10.000 por compra y hasta tres operaciones mensuales por tarjeta.