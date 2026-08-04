Dólar hoy: a cuánto cerró el oficial en medio de la polémica por la Ley de Tierras

El dólar oficial no se movió y el dólar blue bajó este martes. Así quedaron las cotizaciones en la jornada.

En una jornada en la que sigue marcada por el proyecto que busca la inviolabilidad de la propiedad privada, mejor conocida como la Ley de Tierras, el dólar se mantuvo en calma y no mostró cambios. A su vez, el presidente Javier Milei habló de la situación económica.

El dólar oficial cerró hoy a $1465 para la compra y $1515 para la venta. La moneda estadounidense no registró cambios este martes respecto de lo que fue el cierre del lunes en el segmento minorista al público en el Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue quedó en $1525 para la compra y $1545 para la venta, con una caída de diez pesos respecto del cierre del día lunes. La variación descendiente es del 0,6% en promedio.

Dólar hoy: Milei habló sobre la situación económica El presidente Javier Milei relativizó hoy la situación de los argentinos que no llegan a fin de mes y sostuvo que, si bien persisten dificultades económicas, el escenario es “mucho mejor” que el que encontró al asumir su gestión.