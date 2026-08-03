Dólar: el mercado estima que el Gobierno puso un techo en $1.500, con intervención oficial

El mercado señala que el Gobierno ya le puso un techo al dólar oficial mayorista. La semana pasada, la City detectó ventas del Tesoro para sostener el tipo de cambio, algo que no ocurría desde octubre del año pasado en la antesala de las elecciones.

En la jornada del martes de la semana pasada, se fijó el valor del dólar (fixing, en la jerga) para quienes cobraban la letra ajustable por la devaluación de tipo de cambio oficial (D31L6) que vencía el viernes. Como el equipo económico no quiere que el tipo de cambio de referencia para las Lelink sea demasiado alto, por lo que tendiera que pagar un valor más alto, se dio una pulseada en el en mercado cambiario con cierta intervención oficial en el mercado secundario de dólar linked y futuros de dólar, y con el Tesoro vendiendo dólares directamente en el MULC.

Con todo, el dólar logró terminar el mes con una suba de apenas 0,2%, cuando había rozado los $1.500 y terminó el viernes en $1.485.

"Mientras se fijaba el A3500 final de la Lelink julio, este martes el Central dio la señal más clara de que no quiere que el FX suba por encima de $1.500: cortó una racha compradora de 135 ruedas en el spot mientras aceleraba ventas de Lelink", apuntó la consultora 1816, una de las más escuchadas en el mercado.

Y agregó: "Entre febrero y fines de mayo, la línea en la arena del spot parecía ser $1.400 y el Central pudo defenderla durante meses sin dejar de comprar en el MLC, más allá de que algunos días vendía muchos más VN de Lelink que los Dólares que compraba en el spot. Es por esto que el fin de la racha compradora es un mensaje contundente , más allá de que el miércoles haya vuelto a comprar para alcanzar los US$2.000 millones en el mes".

Por otra parte, el BCRA intervino en el mercado de futuros. "No debe ser soslayado que, en el mercado de futuros de dólar, el interés abierto aumentó US$125 millones ayer, el mayor incremento en doce ruedas. El movimiento reflejó principalmente el cierre de posiciones de julio y la apertura de contratos para agosto (y en menor medida, meses subsiguientes). Aun así, el contrato de julio todavía concentra US$1.170 millones de interés abierto, cuyo rollover (o no) se definirá hoy. Vale recordar que, en junio, por primera vez desde septiembre de 2025, el BCRA incrementó su posición vendida en futuros, al mismo tiempo que aumentó el interés abierto total del mercado punta a punta", remarcó Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Por otro lado, PPI señaló que, a partir de los datos monetarios del BCRA, el Tesoro realizó ventas en el MULC el martes, ante la imposibilidad de vender dentro de la banda por parte de la entidad monetaria.

En concreto, el 28 de julio los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA cayeron US$146 millones, mientras que sus depósitos en pesos aumentaron el equivalente a US$141 millones, un movimiento consistente con una venta por este último monto. Así, se trata de la primera venta de dólares del Tesoro en el MULC desde octubre del año pasado, en la antesala de las elecciones legislativas.