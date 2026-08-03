Inversiones: en el primer semestre del año el monto de fusiones y adquisiciones saltó 38%

Entre enero y junio de 2026 el capital movilizado de fusiones y adquisiciones a nivel país aumentaron 38%, informó Aon, firma líder en servicios financieros. En su Reporte de fusiones y adquisiciones del primer semestre, realizado en colaboración con TTR Data y Datasite destaca que el valor total agregado de US$4.672 millones, equivale a un aumento del 38% en términos interanuales.

Aunque en el volumen de operaciones se registró una caída de 5% en términos interanuales, el incremento del valor de las transacciones refleja un clima de época propicio para las inversiones , especialmente en sectores determinados.

Esto es sintomático del interés de los inversores por el mercado local en actividades que movilizan grandes operaciones, en mercados como energía, petróleo y gas, tecnología y software vinculados a la industria, además del rubro de alimentos.

La operación más destacada en el primer semestre del año fue la adquisición, por parte de Mercuria, de los activos de Raízen en Argentina por US$ 1.420 millones, operación que se materializó a través de sus subsidiarias Latam Downstream Holdings Ltd. y Silver Projects I S.A.U.

"A medida que avanza el año, observamos que Argentina obtiene una mayor atención y expectativa por parte de los inversores. En este contexto, el país está captando un mayor interés para operaciones estratégicas en sectores como energía, minería, infraestructura, tecnología y alimentos, impulsado tanto por el potencial de crecimiento como por las oportunidades de consolidación que ofrecen estas industrias", aseguró Carlos Dorado, Líder de M&A and Transaction Solutions para Hispanic South America en Aon.

Aon es una firma que opera en más de 120 países brindando herramientas para tomar mejores decisiones sobre riesgos, para proteger y hacer crecer los negocios.

Impacto regional

El informe aborda también el desempeño a nivel regional, mostrando que América Latina sumó 1.062 transacciones por valor total de US$ 49.107 millones hasta junio de este año. Estas cifras representan una baja del 30% en la cantidad de transacciones y 6% en su valor, versus las cifras registradas en el mismo período del año pasado.

En la primera parte del año por número de transacciones, "Brasil lideró el ranking de países más activos de la región con 593 deals (descenso del 35%) y un aumento del 15% en el capital movilizado (US$ 32.557 millones), en términos interanuales, lo que lo convierte, junto con Argentina, Colombia, México y Perú, en los países con resultados positivos en la región", señala Aon.

Chile, por su parte, mejora en términos interanuales, con 163 transacciones (baja del 13%) y una caída similar en el capital movilizado (USS 3.595 millones).

El tercer lugar es ocupado por Argentina, en tanto que México baja en el ranking y registra 118 transacciones, que representan un descenso del 19% en el número de transacciones, y un aumento del 21% en su valor (US$ 10.911 millones), versus 2025. Colombia, por su parte, registra 91 transacciones (descenso del 29%), con un aumento del 50% en capital movilizado (USD 7.230 millones).