Menos operaciones de fusiones y adquisiciones en el primer cuatrimestre, pero de mayor escala

Según un informe de Aon plc, elaborado en conjunto con TTR Data y Datasite, el mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en Argentina mostró una fuerte baja durante el primer trimestre de 2026 en número de operaciones, aunque por montos mucho más altos.

Entre enero y marzo se concretaron 57 transacciones, lo que representa una baja del 23% en comparación con el mismo período de 2025. Sin embargo, el valor agregado de estas operaciones alcanzó los US$ 2.290 millones, un 39% más en términos interanuales. El dato refleja una tendencia hacia acuerdos de mayor envergadura por el interés por inversiones en sectores estratégicos de la economía.

El reporte destaca que los rubros de energía, petróleo y gas, tecnología aplicada a la industria y bienes raíces concentraron buena parte de la actividad. En ese marco, la operación más relevante del trimestre fue la adquisición por parte de Vista Energy Argentina de los activos de la noruega Equinor en Vaca Muerta por US$ 712 millones, una transacción que reafirma el atractivo del sector energético argentino.

“Argentina comienza a ganar mayor protagonismo a medida que avanza una agenda promercado y se desarrollan proyectos relevantes en minería e infraestructura”, señaló Carlos Dorado, líder de M&A and Transaction Solutions para Hispanic South America en Aon . Según el ejecutivo, el país está captando un mayor flujo de inversiones sectoriales y operaciones estratégicas, con especial dinamismo en energía.

A nivel regional, el panorama es más heterogéneo. América Latina registró 482 transacciones en el primer trimestre, por un total de US$ 27.062 millones. Estas cifras implican una caída del 36% en la cantidad de operaciones y del 87% en su valor respecto al mismo período de 2025.

Brasil se mantuvo como el mercado más activo, con 256 operaciones —aunque con una baja del 43%— y un incremento del 114% en el capital movilizado, que alcanzó los US$ 17.796 millones. Le siguió Chile, con 92 transacciones (un alza del 5%) y US$ 1.932 millones en valor, posicionándose como el único país con resultados positivos en términos de capital movilizado.

Por su parte, México registró 58 operaciones, con una caída del 13% en volumen, pero un notable crecimiento del 420% en el valor de las transacciones, que totalizaron US$ 6.083 millones. Detrás se ubicó Argentina, seguida por Colombia, con 48 operaciones y un crecimiento del 189% en valor (US$ 5.314 millones), y Perú, que alcanzó 30 transacciones y un incremento del 856% en capital movilizado (US$ 3.476 millones).

En el plano internacional, el informe resalta el creciente interés de empresas latinoamericanas por expandirse fuera de la región, con 22 operaciones en Europa y 8 en Norteamérica. Al mismo tiempo, las compañías extranjeras más activas en América Latina provienen de Norteamérica (75 transacciones), seguidas por Europa (73) y Asia (16).

Un mercado más selectivo

Para Pedro da Costa, head regional de M&A en Aon, el comportamiento del mercado responde a un cambio de ciclo. “Veo 2026 como un año de reactivación, aunque marcado por una mayor selectividad”, explicó.

El ejecutivo sostuvo que la caída en el volumen de operaciones, combinada con el aumento en su valor, evidencia un escenario en el que los inversores priorizan acuerdos de mayor escala, con fundamentos sólidos y mecanismos de protección del riesgo. “Hay recuperación, pero es más selectiva que expansiva”, resumió.