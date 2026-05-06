Carne vacuna: advierten que en abril cayó la cantidad de animales enviados a faena

Está vinculado a la política de producción y retención, más orientada en los últimos meses a lograr animales de mayor peso, con vistas a la exportación.

Se enfatiza la importancia de considerar las ganancias de peso y se compara la ganadería argentina con los modelos productivos de otros países.

En momentos en que los productores y exportadores ganaderos están de parabienes por la fuerte suba de los precios de la carne a nivel internacional, todo el interés está centrado ahora en la oferta de carne, y en la evolución de la faena. No es un dato menor, porque de su resultado depende la presión sobre los precios en el mercado interno.

Un informe de Rosgan, el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario, destaca que la cantidad de animales remitidos a faena en abril registró una baja significativa.

Caravana Registrando 913.913 animales trasladados a plantas de faena en el último mes, tomando de los Documentos de Tránsito Electrónico (DTe), "el número de cabezas se contrajo 10,5% respecto de marzo y 20% en relación con igual mes del año pasado", indica el informe.

Movimiento de animales abril 2026 (Rosgan)

En términos absolutos, esta baja equivale a unos 230.000 animales menos faenados el mes pasado. También fue una baja en relación a marzo de 2026, cuando se faenaron 1.030.000 animales.