Industria de la carne: suben precios locales mientras buscan ganar kilos para exportar

Sólo en noviembre el precio mayorista de la carne vacuna, que surge del valor de la hacienda en pie en el Mercado Ganadero de Cañuelas, registró un aumento de 12,8%. Esto se reflejó en los precios de las carnicerías y supermercados y, como era de esperar, también en la inflación del mes, que avanzó 2,5%.

Si se amplía la lente se observa que en los últimos doce meses, el precio de hacienda en ese mercado de referencia - en mayo de 2022 reemplazó al tradicional Mercado de Hacienda de Liniers- desde julio cuando comenzó a operar el factor estacional, aumentó 51,6% y acumula nada menos que 78,1% respecto de noviembre de 2024.

Y hacia adelante el panorama no luce sencillo. Es que el sector está atravesando un fuerte incremento de la faena en los últimos años, que llevó a una suba fuerte de la faena de hembras, considerada una verdadera "fábrica de terneros", lo que puso a toda la cadena de valor a evaluar qué hacer ante la previsible escasez de oferta en los próximos.

La importante faena de hembras es un fenómeno que se viene dando desde 2019 en forma ininterrumpida, pero que en los últimos tres años adquiere ribetes considerables con variaciones en 47 y 48%, cuando lo saludable según los analistas ganaderos es un máximo de 43% de faena de hembras para mantener un rodero saludable y una tasa de crecimiento que acompañe la demanda.

Gran parte de esta faena de hembras son las llamadas "vacas vacías" (ya sin posibilidades de procrear) o vaca vieja, que se exporta como conserva a China, por lejos el mayor comprador de carne vacuna argentina con un 66% del total, según los últimos datos. Pero también se faenan vaquillonas y vacas jóvenes en dos categorías según precios, hasta 430 kilos y de más de 430 kilos, más demandadas en el mercado exportador.

Caída del stock ganadero

Para completar el combo la sequía de 2023 y las inundaciones de 2024 y 2025 impactaron en la producción de carne por falta de buenas pasturas. Así el stock ganadero se redujo en dos años entre 5 y 7%.

Esto es clave en un país como Argentina en el que gran parte de los animales se alimentan a campo y sólo se hace el engorde final en feedlot (corral) para terminar de sumarle al animal unos 100 kilos antes de enviarlo a faena.

ganadería En los últimos dos años el stock ganadero se redujo entre 5 y 7%, producto de la política de faena, y factores climáticos que afectaron las pasturas. Prensa Gobierno de Mendoza

"La pérdida de stock genera menor producción de carne, cosa que ayuda a una demanda que está mejorando lentamente y acostumbrándose a los nuevos valores hace que en lo que va del año hayamos aumentado el 2,3% el consumo aparente por habitante por año", señaló Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

Cómo lograr más kilos de carne

Pero más allá de esta relativa mejora, en el sector se debate el futuro del rodeo, que es determinante de cara a los próximos años.

"Hay dos opiniones respecto de qué hacer con el rodeo: si aumentar el rodeo o aumentar el peso de faena", señaló Schiariti. Y agregó que desde CICCRA creen que "es más importante aumentar el peso de faena porque lleva mucho menos tiempo".

Fuentes del sector estiman que con esa estrategia en dos años se podría estar faenando un promedio de 280 kilos la res, cuando hoy ese promedio está en 230 kilos por animal. "Esto sería aumentar 20% el peso de faena, lo que lleva a producir 600.000 toneladas más de carne" al año, considera Miguel Schiariti.