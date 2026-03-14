Pistacho: por qué Argentina puede ganar lugar en un mercado global con demanda en alza

Hace unos días atrás se celebró el Día Mundial del Pistacho , una fecha que invita no solo a destacar sus cualidades nutricionales, sino también a mirar más allá del consumo y analizar qué lugar ocupa este cultivo en el escenario productivo global.

Hace 20 años que en el mundo la demanda crece más rápido que la oferta. Así, el pistacho se consolida como una oportunidad estratégica que la Argentina no debería pasar por alto.

El pistacho fue percibido como un fruto seco exótico. Asociado a producciones concentradas en pocos países del hemisferio norte. Sin embargo, el escenario global cambió: el consumo mundial crece de manera sostenida desde hace más de dos décadas.

Lo que comenzó como una tendencia, o incluso una moda vinculada a nuevos hábitos de consumo, se consolidó gracias a atributos concretos: su calidad nutricional, su aporte a una alimentación saludable y vegetal, y la creciente preferencia por alimentos naturales, premium y con trazabilidad.

A este proceso se sumó un nuevo impulso durante 2025, que consolidó esa tasa de crecimiento promedio cercana al 6,5% anual de las últimas dos décadas.

Hoy, la oferta global de pistachos está altamente concentrada en pocos países (principalmente Estados Unidos, Irán y Turquía) que enfrentan limitaciones estructurales difíciles de revertir: restricciones de superficie cultivable, estrés hídrico, condiciones climáticas específicas y elevados requerimientos de inversión. Y a esto ahora se suma la guerra en Irán.

De acuerdo con proyecciones de organismos internacionales, hacia 2040 podría existir una brecha superior a las 250.000 toneladas entre la oferta y la demanda mundial, un déficit estructural que refuerza la estabilidad de precios y reconfigura el mapa de oportunidades para nuevos jugadores.

pistchos El pistacho se consolida como una oportunidad estratégica que la Argentina no debería pasar por alto. Archivo.

Mirada al sur

El hemisferio sur adquiere un rol estratégico. La posibilidad de producir de manera contra-estacional permite abastecer a los mercados internacionales cuando la disponibilidad del hemisferio norte disminuye. Para un cultivo de largo plazo como el pistacho, esta ventaja competitiva resulta determinante y explica por qué nuevos polos productivos comienzan a ganar relevancia.

Ciertas regiones de Argentina reúnen condiciones naturales que la posicionan favorablemente: clima semiárido, suelos aptos, alta radiación solar y disponibilidad de agua gestionada mediante riego tecnificado. Dentro de ese mapa, la provincia de San Juan se destaca como una de las regiones con mayor potencial, combinando características agroclimáticas adecuadas con experiencia en sistemas de riego eficientes.

Las ventajas naturales, por sí solas, no alcanzan. El desarrollo del pistacho exige visión de largo plazo, planificación agronómica de precisión, infraestructura adecuada y una gestión profesional orientada a la eficiencia y la sustentabilidad. En este punto, surgen modelos productivos que integran tecnología, monitoreo permanente, uso eficiente del agua y energías limpias, alineados con las nuevas demandas del mercado global.

Además de su atractivo productivo, el pistacho presenta características que lo vuelven especialmente interesante desde una mirada económica y de inversión: bajo riesgo relativo, una vida útil que puede superar los 50 años y rendimientos que, en plena madurez, rondan los 3.500 kilos por hectárea, con picos aún mayores en años favorables. Se trata de un activo tangible, pensado para generar valor sostenido en el tiempo.

pistacho El desarrollo del pistacho exige visión de largo plazo. Archivo.

El Día Mundial del Pistacho es una efeméride que funciona como una excusa para mirar este fruto más allá de la mesa. Con una demanda global en expansión, una oferta estructuralmente limitada y ventajas competitivas claras, el pistacho se consolida como uno de los cultivos estratégicos de las próximas décadas.

Para la Argentina, el desafío —y la oportunidad— pasa por transformar sus condiciones naturales en proyectos productivos de escala, capaces de integrarse al mercado global con una propuesta sólida, sustentable y de largo plazo. El momento para pensar ese posicionamiento es ahora.

* Juan Ignacio Ponelli, CEO de AgroFides