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Crema de pistacho: la receta casera que conquistará tu paladar

Receta de crema de pistacho, untable, cremosa y deliciosa ideal para postres, tostadas o rellenos caseros.

Crema de pistacho perfecta con esta receta

Crema de pistacho perfecta con esta receta

Shutterstock

Esta receta de crema de pistacho es ideal para quienes buscan un untable casero, suave y lleno de sabor. Con una textura cremosa y un color irresistible, es perfecta para postres, tostadas o rellenos. Es una crema deliciosa para disfrutar en cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

La receta más fácil de crema de pistacho
La receta m&aacute;s f&aacute;cil de crema de pistacho

La receta más fácil de crema de pistacho

Ingredientes (rinde 1 frasco)

  • Pistachos pelados — 250 gramos
  • Azúcar impalpable — 80 gramos
  • Chocolate blanco — 100 gramos
  • Aceite — 20 mililitros
  • Leche — 80 mililitros
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear crema de pistacho deliciosa

1- Procesar los pistachos pelados hasta formar una pasta.

2- Derretir el chocolate blanco.

3- Agregar el chocolate blanco, el azúcar impalpable, la leche y la esencia de vainilla a la pasta de pistacho.

4- Incorporar el aceite y procesar nuevamente hasta obtener una textura cremosa.

5- Colocar la crema de pistacho en un frasco limpio.

6- Conservar en heladera hasta el momento de usar.

Prepará esta receta de crema de pistacho
Prepar&aacute; esta receta de crema de pistacho

Prepará esta receta de crema de pistacho

De la cocina a la mesa

La crema de pistacho es una preparación elegante y muy versátil que se volvió tendencia en la pastelería. Esta receta logra una textura suave y un sabor intenso que combina perfecto con tostadas, croissants, tortas o helados. Además, hacerla en casa permite controlar los ingredientes y obtener un resultado mucho más natural. Se puede usar como relleno, cobertura o simplemente disfrutar a cucharadas. Su color y aroma la convierten en una opción irresistible para los amantes del pistacho. Esta crema casera es práctica, deliciosa y perfecta para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!.

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