Crema de pistacho: la receta casera que conquistará tu paladar

Esta receta de crema de pistacho es ideal para quienes buscan un untable casero, suave y lleno de sabor. Con una textura cremosa y un color irresistible, es perfecta para postres , tostadas o rellenos. Es una crema deliciosa para disfrutar en cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

La receta más fácil de crema de pistacho

La receta más fácil de crema de pistacho

Ingredientes (rinde 1 frasco)

Pistachos pelados — 250 gramos

Azúcar impalpable — 80 gramos

Chocolate blanco — 100 gramos

Aceite — 20 mililitros

Leche — 80 mililitros

Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear crema de pistacho deliciosa

1- Procesar los pistachos pelados hasta formar una pasta.

2- Derretir el chocolate blanco.

3- Agregar el chocolate blanco, el azúcar impalpable, la leche y la esencia de vainilla a la pasta de pistacho.

4- Incorporar el aceite y procesar nuevamente hasta obtener una textura cremosa.

5- Colocar la crema de pistacho en un frasco limpio.

6- Conservar en heladera hasta el momento de usar.

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De la cocina a la mesa

La crema de pistacho es una preparación elegante y muy versátil que se volvió tendencia en la pastelería. Esta receta logra una textura suave y un sabor intenso que combina perfecto con tostadas, croissants, tortas o helados. Además, hacerla en casa permite controlar los ingredientes y obtener un resultado mucho más natural. Se puede usar como relleno, cobertura o simplemente disfrutar a cucharadas. Su color y aroma la convierten en una opción irresistible para los amantes del pistacho. Esta crema casera es práctica, deliciosa y perfecta para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!.