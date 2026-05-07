Crema de pistacho: la receta casera que conquistará tu paladar
Receta de crema de pistacho, untable, cremosa y deliciosa ideal para postres, tostadas o rellenos caseros.
Esta receta de crema de pistacho es ideal para quienes buscan un untable casero, suave y lleno de sabor. Con una textura cremosa y un color irresistible, es perfecta para postres, tostadas o rellenos. Es una crema deliciosa para disfrutar en cualquier momento. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 1 frasco)
- Pistachos pelados — 250 gramos
- Azúcar impalpable — 80 gramos
- Chocolate blanco — 100 gramos
- Aceite — 20 mililitros
- Leche — 80 mililitros
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear crema de pistacho deliciosa
1- Procesar los pistachos pelados hasta formar una pasta.
2- Derretir el chocolate blanco.
3- Agregar el chocolate blanco, el azúcar impalpable, la leche y la esencia de vainilla a la pasta de pistacho.
4- Incorporar el aceite y procesar nuevamente hasta obtener una textura cremosa.
5- Colocar la crema de pistacho en un frasco limpio.
6- Conservar en heladera hasta el momento de usar.
De la cocina a la mesa
La crema de pistacho es una preparación elegante y muy versátil que se volvió tendencia en la pastelería. Esta receta logra una textura suave y un sabor intenso que combina perfecto con tostadas, croissants, tortas o helados. Además, hacerla en casa permite controlar los ingredientes y obtener un resultado mucho más natural. Se puede usar como relleno, cobertura o simplemente disfrutar a cucharadas. Su color y aroma la convierten en una opción irresistible para los amantes del pistacho. Esta crema casera es práctica, deliciosa y perfecta para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!.