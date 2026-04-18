La receta definitiva para preparar chocolate Dubai con pistacho en la Argentina

Esta receta de chocolate Dubái con pistacho incluye el clásico toque crocante del kataifi, pero adaptado con opciones que se consiguen en la Argentina. La combinación de chocolate, crema de pistacho y textura crujiente lo vuelve irresistible. Es una delicia gourmet, simple y perfecta para lucirse en casa. ¡Manos a la obra!

El chocolate dubai con pistacho es el mejor invento de todo el mundo, aquí la receta

El chocolate dubai con pistacho es el mejor invento de todo el mundo, aquí la receta

Ingredientes (rinde 8 porciones)

Chocolate semiamargo — 400 gramos

Pistachos pelados — 200 gramos

Leche condensada — 150 gramos

Manteca — 30 gramos

Kataifi — 100 gramos

Opcional (reemplazo del kataifi):

Masa filo — 4 hojas o fideos cabello de ángel — 100 gramos

Esencia de vainilla — 5 gramos

Sal — 1 pizca

Paso a paso para crear chocolate Dubái con pistacho delicioso

1- Tostar ligeramente el kataifi en una sartén con un poco de manteca hasta que quede dorado y crocante.

(Si usás reemplazo: cortar la masa filo en tiras finas o los fideos cabello de ángel y tostarlos igual).

2- Procesar los pistachos pelados hasta formar una pasta.

3- Mezclar la pasta con la leche condensada, la esencia de vainilla y la sal.

4- Incorporar el kataifi tostado a la mezcla de pistacho.

5- Derretir el chocolate semiamargo a baño maría o microondas.

6- Volcar una capa de chocolate en un molde y llevar a frío unos minutos.

7- Agregar el relleno de pistacho y cubrir con más chocolate.

8- Llevar a la heladera hasta que solidifique.

9- Desmoldar y cortar el chocolate Dubái con pistacho en porciones.

Esta receta de chocolate dubai con pistacho es lo más delicioso del mundo Esta receta de chocolate dubai con pistacho es lo más delicioso del mundo Shutterstock

De la cocina a la mesa

El chocolate Dubái con pistacho se destaca por su combinación de cremosidad y crocante. Esta receta incorpora el kataifi, que aporta una textura única, pero también ofrece alternativas fáciles de conseguir en Argentina. El contraste entre el chocolate intenso, el relleno suave de pistacho y el crocante hace que cada bocado sea especial. Es ideal para sorprender con algo distinto sin necesidad de técnicas complicadas. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en frío. Este chocolate casero logra un resultado gourmet con ingredientes accesibles. ¡A disfrutar!