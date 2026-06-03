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Aprendé a preparar un rico pollo a la sidra con esta receta fácil

Cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Sidra y por eso te compartimos la receta de pollo a la sidra con manzanas para que sorprendas en casa.

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Una receta fácil y rica.

Una receta fácil y rica.

El 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Sidra, una bebida que lleva miles de años acompañando mesas de todo el mundo, y cuyo origen se remonta a las antiguas civilizaciones de Egipto y Grecia. Esta receta usa la sidra seca como líquido de cocción, ya que el alcohol se evapora y deja una acidez frutada que penetra el pollo y carameliza las manzanas. Es un plato exquisito que se resuelve en 40 minutos, ideal para brindar con una copa de la misma sidra que usaste para cocinar. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 4 muslos de pollo con piel
  • 2 manzanas verdes, en gajos
  • 1 cebolla, en plumas
  • 2 tazas de sidra seca
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 ramita de tomillo fresco
  • Sal y pimienta
pollo a la sidra con manzanas
El paso a paso más facil para preparar un rico pollo a la sidra.

El paso a paso más facil para preparar un rico pollo a la sidra.

Paso a paso de la receta

  1. Calentá la manteca y el aceite en una sartén grande a fuego alto. Sellar los muslos por la piel hasta dorar, 4 minutos por lado. Retirar.
  2. En la misma sartén, cocinar la cebolla 5 minutos. Agregar las manzanas y cocinar 3 minutos más.
  3. Volver el pollo a la sartén. Verter la sidra y el tomillo. Llevar a hervor, tapar y cocinar a fuego medio 25 minutos.
  4. Destapar, subir el fuego y reducir la salsa 5 minutos hasta que espese ligeramente.
  5. Emplatar el pollo con las manzanas y la salsa por encima. ¡y listo!

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