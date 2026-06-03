Aprendé a preparar un rico pollo a la sidra con esta receta fácil
Cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Sidra y por eso te compartimos la receta de pollo a la sidra con manzanas para que sorprendas en casa.
El 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Sidra, una bebida que lleva miles de años acompañando mesas de todo el mundo, y cuyo origen se remonta a las antiguas civilizaciones de Egipto y Grecia. Esta receta usa la sidra seca como líquido de cocción, ya que el alcohol se evapora y deja una acidez frutada que penetra el pollo y carameliza las manzanas. Es un plato exquisito que se resuelve en 40 minutos, ideal para brindar con una copa de la misma sidra que usaste para cocinar. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
- 4 muslos de pollo con piel
- 2 manzanas verdes, en gajos
- 1 cebolla, en plumas
- 2 tazas de sidra seca
- 2 cucharadas de manteca
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 ramita de tomillo fresco
- Sal y pimienta
Paso a paso de la receta
- Calentá la manteca y el aceite en una sartén grande a fuego alto. Sellar los muslos por la piel hasta dorar, 4 minutos por lado. Retirar.
- En la misma sartén, cocinar la cebolla 5 minutos. Agregar las manzanas y cocinar 3 minutos más.
- Volver el pollo a la sartén. Verter la sidra y el tomillo. Llevar a hervor, tapar y cocinar a fuego medio 25 minutos.
- Destapar, subir el fuego y reducir la salsa 5 minutos hasta que espese ligeramente.
- Emplatar el pollo con las manzanas y la salsa por encima. ¡y listo!