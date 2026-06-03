Aprendé a preparar un rico pollo a la sidra con esta receta fácil

El 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Sidra, una bebida que lleva miles de años acompañando mesas de todo el mundo, y cuyo origen se remonta a las antiguas civilizaciones de Egipto y Grecia. Esta receta usa la sidra seca como líquido de cocción, ya que el alcohol se evapora y deja una acidez frutada que penetra el pollo y carameliza las manzanas. Es un plato exquisito que se resuelve en 40 minutos, ideal para brindar con una copa de la misma sidra que usaste para cocinar. ¡Manos a la obra!