Pionono de dulce de leche: una de las recetas más clásicas de la repostería argentina
El pionono de dulce de leche es una de las recetas más tradicionales y queridas de la gastronomía argentina. Descubrí cómo hacerlo.
El pionono con dulce de leche es una de las recetas más clásicas y queridas de la repostería argentina. Su combinación de un bizcochuelo suave y esponjoso con un generoso relleno de dulce de leche lo convierte en un postre ideal para compartir en reuniones familiares, cumpleaños o celebraciones especiales.
Dentro de la cocina dulce casera, este pionono destaca por su sencillez y por requerir pocos ingredientes. Podrás preparar un arrollado delicioso y vistoso siguiendo unos pocos pasos, logrando un resultado que nunca pasa de moda.
FICHA
Tiempo de cocción
12 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
27 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina
Ingredientes
- 4 huevos
- 120 g de azúcar
- 120 g de harina común
- 400 g de dulce de leche repostero
- Azúcar impalpable para decorar (opcional)
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C. Batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Incorporá la harina tamizada con movimientos envolventes.
- Extendé la preparación sobre una placa rectangular forrada con papel manteca y horneá durante 10 a 12 minutos. Retirá y dejá entibiar.
- Desmoldá el pionono, cubrilo con el dulce de leche repostero y enrollalo con cuidado.
- Espolvoreá con azúcar impalpable si lo deseás, cortá en porciones y serví.