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Recetas argentinas: la irresistible pastafrola de arándanos en pocos pasos

Descubre la irresistible pastafrola de arándanos, una de las recetas argentina fáciles y deliciosas para sorprender en casa.

Candela Spann

Probá esta pastafrola de arándanos una de las recetas irresistible argentinas

Probá esta pastafrola de arándanos una de las recetas irresistible argentinas

Shutterstock

La pastafrola de arándanos es una de las recetas más deliciosas para quienes buscan darle un giro original a un clásico de la repostería casera. La combinación de una masa tierna y una mermelada de arándanos aporta un sabor equilibrado entre dulzura y acidez, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

Dentro de la cocina dulce, esta versión de la tradicional pastafrola se destaca por su sencillez y por requerir pocos ingredientes. Seguí todos los pasos y podrás preparar una tarta casera, vistosa y muy sabrosa.

FICHA

Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina

Ingredientes

  • 500 g de masa para pastafrola 500 g de masa para pastafrola
  • 400 g de mermelada de arándanos 400 g de mermelada de arándanos
  • 1 huevo para pincelar 1 huevo para pincelar
  • Ralladura de 1 limón (opcional) Ralladura de 1 limón (opcional)
Pasos
  • Precalentá el horno a 180 °C. Forrá un molde para tarta con dos tercios de la masa para pastafrola. Precalentá el horno a 180 °C. Forrá un molde para tarta con dos tercios de la masa para pastafrola.
  • Distribuí la mermelada de arándanos sobre la masa y agregá la ralladura de limón si la utilizás. Distribuí la mermelada de arándanos sobre la masa y agregá la ralladura de limón si la utilizás.
  • Con el resto de la masa formá tiras y colocálas sobre el relleno formando el clásico enrejado. Pincelá con el huevo batido. Con el resto de la masa formá tiras y colocálas sobre el relleno formando el clásico enrejado. Pincelá con el huevo batido.
  • Horneá durante 30 a 35 minutos, hasta que la masa esté dorada. Dejá enfriar antes de servir. Horneá durante 30 a 35 minutos, hasta que la masa esté dorada. Dejá enfriar antes de servir.

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