Recetas argentinas: la irresistible pastafrola de arándanos en pocos pasos
Descubre la irresistible pastafrola de arándanos, una de las recetas argentina fáciles y deliciosas para sorprender en casa.
La pastafrola de arándanos es una de las recetas más deliciosas para quienes buscan darle un giro original a un clásico de la repostería casera. La combinación de una masa tierna y una mermelada de arándanos aporta un sabor equilibrado entre dulzura y acidez, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.
Dentro de la cocina dulce, esta versión de la tradicional pastafrola se destaca por su sencillez y por requerir pocos ingredientes. Seguí todos los pasos y podrás preparar una tarta casera, vistosa y muy sabrosa.
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina
Ingredientes
- 500 g de masa para pastafrola
- 400 g de mermelada de arándanos
- 1 huevo para pincelar
- Ralladura de 1 limón (opcional)
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C. Forrá un molde para tarta con dos tercios de la masa para pastafrola.
- Distribuí la mermelada de arándanos sobre la masa y agregá la ralladura de limón si la utilizás.
- Con el resto de la masa formá tiras y colocálas sobre el relleno formando el clásico enrejado. Pincelá con el huevo batido.
- Horneá durante 30 a 35 minutos, hasta que la masa esté dorada. Dejá enfriar antes de servir.