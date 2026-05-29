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¿Pizza con papas fritas? Descubrí una de las recetas más originales argentinas

Dentro de recetas originales argentinas la pizza con papas fritas son una experiencia culinaria única.

Candela Spann

Esta pizza con papas fritas pasará a formar parte de las recetas que más te harán lucir

Esta pizza con papas fritas pasará a formar parte de las recetas que más te harán lucir

Shutterstock

La pizza con papas fritas es una de esas recetas que sorprenden por su combinación sencilla y deliciosa. Muy popular en algunas pizzerías argentinas, une dos clásicos irresistibles en un solo plato: una pizza bien dorada y una generosa capa de papas fritas crujientes que la convierten en una opción ideal para compartir. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina urbana y moderna, esta preparación se ha ganado un lugar especial entre quienes buscan sabores contundentes y originales. Podrás preparar una pizza con papas fritas utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles para lograr un resultado espectacular.

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Horneado y fritura
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina

Ingredientes

  • 1 prepizza grande 1 prepizza grande
  • 250 g de queso mozzarella 250 g de queso mozzarella
  • 3 papas medianas 3 papas medianas
  • 100 g de salsa de tomate 100 g de salsa de tomate
  • Aceite para freír Aceite para freír
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Orégano a gusto Orégano a gusto
Pasos
  • Cubrí la prepizza con la salsa de tomate y la mozzarella. Horneala a 220 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que el queso se derrita. Cubrí la prepizza con la salsa de tomate y la mozzarella. Horneala a 220 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que el queso se derrita.
  • Mientras tanto, pelá las papas, cortalas en bastones y freílas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Escurrilas y agregales sal. Mientras tanto, pelá las papas, cortalas en bastones y freílas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Escurrilas y agregales sal.
  • Retirá la pizza del horno y distribuí las papas fritas por encima de manera uniforme. Retirá la pizza del horno y distribuí las papas fritas por encima de manera uniforme.
  • Espolvoreá con orégano y serví inmediatamente bien caliente. Espolvoreá con orégano y serví inmediatamente bien caliente.

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