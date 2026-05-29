¿Pizza con papas fritas? Descubrí una de las recetas más originales argentinas

La pizza con papas fritas es una de esas recetas que sorprenden por su combinación sencilla y deliciosa. Muy popular en algunas pizzerías argentinas, une dos clásicos irresistibles en un solo plato: una pizza bien dorada y una generosa capa de papas fritas crujientes que la convierten en una opción ideal para compartir. ¡Manos a la obra!