¿Pizza con papas fritas? Descubrí una de las recetas más originales argentinas
Dentro de recetas originales argentinas la pizza con papas fritas son una experiencia culinaria única.
La pizza con papas fritas es una de esas recetas que sorprenden por su combinación sencilla y deliciosa. Muy popular en algunas pizzerías argentinas, une dos clásicos irresistibles en un solo plato: una pizza bien dorada y una generosa capa de papas fritas crujientes que la convierten en una opción ideal para compartir. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina urbana y moderna, esta preparación se ha ganado un lugar especial entre quienes buscan sabores contundentes y originales. Podrás preparar una pizza con papas fritas utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles para lograr un resultado espectacular.
FICHA
Ingredientes
- 1 prepizza grande
- 250 g de queso mozzarella
- 3 papas medianas
- 100 g de salsa de tomate
- Aceite para freír
- Sal a gusto
- Orégano a gusto
- Cubrí la prepizza con la salsa de tomate y la mozzarella. Horneala a 220 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que el queso se derrita.
- Mientras tanto, pelá las papas, cortalas en bastones y freílas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Escurrilas y agregales sal.
- Retirá la pizza del horno y distribuí las papas fritas por encima de manera uniforme.
- Espolvoreá con orégano y serví inmediatamente bien caliente.