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¿Cómo hacer sepia a la plancha? una de las recetas fácil para sorprender a todos

La sepia a la plancha es una de las recetas más auténticas de España, ideal para quienes disfrutan de la cocina con sabores del mar.

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Una de las recetas más deliciosas de la cocina española

Una de las recetas más deliciosas de la cocina española

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La sepia a la plancha es una de las recetas más típicas y apreciadas de la gastronomía española, especialmente en bares y chiringuitos de la costa. Su preparación sencilla y su sabor suave la convierten en una opción perfecta para disfrutar de un plato ligero, sabroso y listo en muy poco tiempo. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina española, la sepia a la plancha destaca por el protagonismo de ingredientes simples y de calidad, donde el ajo, el perejil y el aceite de oliva realzan todo el sabor del mar. Con esta receta, podrás preparar una tapa clásica y deliciosa siguiendo pocos pasos y utilizando muy pocos ingredientes.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
Plancha
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Española

Ingredientes

  • 800 g de sepia limpia 800 g de sepia limpia
  • 3 dientes de ajo 3 dientes de ajo
  • Perejil fresco picado Perejil fresco picado
  • 50 ml de aceite de oliva virgen extra 50 ml de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto Sal al gusto
Pasos
  • Corta la sepia en trozos o tiras y sécala bien con papel de cocina para evitar que suelte demasiada agua. Corta la sepia en trozos o tiras y sécala bien con papel de cocina para evitar que suelte demasiada agua.
  • Calienta una plancha o sartén grande con un poco de aceite de oliva y cocina la sepia a fuego fuerte durante unos minutos hasta que esté dorada. Calienta una plancha o sartén grande con un poco de aceite de oliva y cocina la sepia a fuego fuerte durante unos minutos hasta que esté dorada.
  • Añade los ajos picados, el resto del aceite de oliva y el perejil fresco, removiendo bien para que se mezclen los sabores. Añade los ajos picados, el resto del aceite de oliva y el perejil fresco, removiendo bien para que se mezclen los sabores.
  • Agrega sal al gusto, cocina un minuto más y sirve inmediatamente bien caliente. Agrega sal al gusto, cocina un minuto más y sirve inmediatamente bien caliente.

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