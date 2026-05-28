¿Cómo hacer sepia a la plancha? una de las recetas fácil para sorprender a todos
La sepia a la plancha es una de las recetas más auténticas de España, ideal para quienes disfrutan de la cocina con sabores del mar.
La sepia a la plancha es una de las recetas más típicas y apreciadas de la gastronomía española, especialmente en bares y chiringuitos de la costa. Su preparación sencilla y su sabor suave la convierten en una opción perfecta para disfrutar de un plato ligero, sabroso y listo en muy poco tiempo. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina española, la sepia a la plancha destaca por el protagonismo de ingredientes simples y de calidad, donde el ajo, el perejil y el aceite de oliva realzan todo el sabor del mar. Con esta receta, podrás preparar una tapa clásica y deliciosa siguiendo pocos pasos y utilizando muy pocos ingredientes.
FICHA
Ingredientes
- 800 g de sepia limpia
- 3 dientes de ajo
- Perejil fresco picado
- 50 ml de aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Corta la sepia en trozos o tiras y sécala bien con papel de cocina para evitar que suelte demasiada agua.
- Calienta una plancha o sartén grande con un poco de aceite de oliva y cocina la sepia a fuego fuerte durante unos minutos hasta que esté dorada.
- Añade los ajos picados, el resto del aceite de oliva y el perejil fresco, removiendo bien para que se mezclen los sabores.
- Agrega sal al gusto, cocina un minuto más y sirve inmediatamente bien caliente.