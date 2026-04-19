Presenta:

Tendencias

|

Receta

Sorprendente receta de croquetas de tinta de calamar, cremosas y marinas

Sorprendente receta de croquetas de tinta de calamar, cremosas y con un sabor marino intenso, perfectas como tapa original y elegante.

Candela Spann

Receta tradicional de croquetas de tinta de calamar

Receta tradicional de croquetas de tinta de calamar

Shutterstock

Esta receta de croquetas de tinta de calamar es una opción sofisticada dentro de la cocina española, ideal para quienes buscan sabores intensos y originales. Su característico color oscuro y su cremosidad interior las convierten en un bocado irresistible. Perfectas como tapa o entrante, aportan un toque gourmet con una elaboración accesible.

Receta de croquetas de tinta de calamar caseras
Receta de croquetas de tinta de calamar caseras

Receta de croquetas de tinta de calamar caseras

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • 200 gramos de calamar limpio
  • 2 sobres de tinta de calamar (8 gramos aprox.)
  • 80 gramos de mantequilla
  • 80 gramos de harina de trigo
  • 700 mililitros de leche
  • 1 cebolla pequeña (100 gramos aprox.)
  • 1 diente de ajo
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • 2 huevos
  • 150 gramos de pan rallado
  • 500 mililitros de aceite para freír

Paso a paso para crear croquetas de tinta de calamar deliciosa

1- Picar finamente el calamar y reservar.

2- Derretir la mantequilla y pochar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.

3- Añadir la harina y cocinar removiendo para formar un roux.

4- Incorporar la leche caliente poco a poco sin dejar de remover hasta obtener una bechamel espesa.

5- Agregar el calamar picado y la tinta de calamar, mezclando bien hasta integrar el color y sabor.

6- Salpimentar con sal y pimienta negra y cocinar hasta que la masa se despegue de la sartén.

7- Dejar enfriar completamente la masa de croquetas de tinta de calamar.

8- Formar las croquetas, pasarlas por huevo y pan rallado.

9- Freír en abundante aceite caliente hasta que estén crujientes por fuera.

Croquetas de tinta de calamar receta gourmet fácil
Croquetas de tinta de calamar: receta gourmet f&aacute;cil

Croquetas de tinta de calamar: receta gourmet fácil

De la cocina a la mesa

Las croquetas de tinta de calamar son una deliciosa reinterpretación de la clásica receta española, aportando un sabor marino profundo y una estética llamativa. Su textura cremosa contrasta con el exterior crujiente, creando un equilibrio perfecto en cada bocado. Ideales para sorprender a los invitados, estas croquetas elevan cualquier menú con un toque sofisticado. Prepararlas en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y ajustar la intensidad del sabor. Servidas recién hechas, se convierten en una opción gourmet que demuestra cómo la tradición puede reinventarse sin perder su esencia. ¡Y a disfrutar!.

Archivado en

Notas Relacionadas