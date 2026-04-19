Sorprendente receta de croquetas de tinta de calamar, cremosas y marinas
Sorprendente receta de croquetas de tinta de calamar, cremosas y con un sabor marino intenso, perfectas como tapa original y elegante.
Esta receta de croquetas de tinta de calamar es una opción sofisticada dentro de la cocina española, ideal para quienes buscan sabores intensos y originales. Su característico color oscuro y su cremosidad interior las convierten en un bocado irresistible. Perfectas como tapa o entrante, aportan un toque gourmet con una elaboración accesible.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
- 200 gramos de calamar limpio
- 2 sobres de tinta de calamar (8 gramos aprox.)
- 80 gramos de mantequilla
- 80 gramos de harina de trigo
- 700 mililitros de leche
- 1 cebolla pequeña (100 gramos aprox.)
- 1 diente de ajo
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- 2 huevos
- 150 gramos de pan rallado
- 500 mililitros de aceite para freír
Paso a paso para crear croquetas de tinta de calamar deliciosa
1- Picar finamente el calamar y reservar.
2- Derretir la mantequilla y pochar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
3- Añadir la harina y cocinar removiendo para formar un roux.
4- Incorporar la leche caliente poco a poco sin dejar de remover hasta obtener una bechamel espesa.
5- Agregar el calamar picado y la tinta de calamar, mezclando bien hasta integrar el color y sabor.
6- Salpimentar con sal y pimienta negra y cocinar hasta que la masa se despegue de la sartén.
7- Dejar enfriar completamente la masa de croquetas de tinta de calamar.
8- Formar las croquetas, pasarlas por huevo y pan rallado.
9- Freír en abundante aceite caliente hasta que estén crujientes por fuera.
De la cocina a la mesa
Las croquetas de tinta de calamar son una deliciosa reinterpretación de la clásica receta española, aportando un sabor marino profundo y una estética llamativa. Su textura cremosa contrasta con el exterior crujiente, creando un equilibrio perfecto en cada bocado. Ideales para sorprender a los invitados, estas croquetas elevan cualquier menú con un toque sofisticado. Prepararlas en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y ajustar la intensidad del sabor. Servidas recién hechas, se convierten en una opción gourmet que demuestra cómo la tradición puede reinventarse sin perder su esencia. ¡Y a disfrutar!.