Pocos lo saben: para qué sirve realmente la rejilla del horno y dónde debe ubicarse

Mucha gente la considera un simple estante metálico para apoyar las fuentes, pero la realidad es que la rejilla del horno es la variable oculta que define la textura, el punto de cocción y el éxito de cualquier plato casero.

Es importante saber jugar con las alturas porque eso permite controlar cómo impacta el calor en los alimentos, transformando recetas comunes en platos profesionales.

El error más habitual en los hogares es dejar la rejilla fija en el medio de forma permanente. Esto suele provocar bases húmedas, superficies quemadas o preparaciones crudas por dentro. Cada nivel tiene una función específica.

Los hornos convencionales no calientan de manera idéntica en todo su interior. Las zonas próximas a los quemadores (arriba o abajo) concentran temperaturas más extremas, mientras que el área intermedia ofrece la mayor estabilidad térmica.

El nivel medio es la posición multipropósito y la más segura para la pastelería y la panadería. Al permitir que el aire caliente circule de manera uniforme por arriba y por abajo de la fuente, es el lugar obligatorio para hornear tortas, budines, galletitas, alfajores y panes, entre otros.

El nivel superior le da un toque crocante. Esta zona se aprovecha cuando el objetivo principal no es cocinar el interior, sino trabajar la superficie del plato. Debido a que el calor se acumula en el techo del horno, esta altura es ideal para gratinar pastas, lasañas o canelones, dorar cubiertas de queso en cazuelas o vegetales o conseguir texturas crocantes en segundos.

Por último, el nivel inferior se usa cuando la receta necesita un golpe de calor directo desde la base para que la masa no quede húmeda ni apelmazada, la rejilla debe bajarse por completo. Este estante es el mejor aliado para cocinar pizzas, tartas y panes de corteza rústica, entre otros.