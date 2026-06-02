Netflix estrena un thriller psicológico de alta tensión basado en el universo de Harlan Coben

Netflix vuelve a apostar por las historias de alta tensión con el lanzamiento el próximo 18 de junio de "Te encontraré" (I Will Find You), una miniserie de ocho capítulos que promete atrapar a los amantes del suspenso y la tensión.

La trama sigue la desesperada odisea de David Burroughs (interpretado por Sam Worthington), un hombre que cumple cadena perpetua por el presunto homicidio de su propio hijo. Aunque él siempre sostuvo su inocencia, su realidad da un giro absoluto al recibir una misteriosa fotografía reciente en la que aparece un niño idéntico a su hijo.

Ante la sospecha de que el pequeño sigue con vida, Burroughs escapa de prisión en una carrera contrarreloj para desenterrar una red de secretos familiares y mentiras.

La producción de streaming no solo se destaca por su argumento , sino también por el potente reparto y el equipo técnico que le da vida.

La obra original de Harlan Coben es ampliamente reconocida en la literatura contemporánea por su capacidad de entrelazar las tragedias íntimas con los laberintos del aparato judicial. En esta adaptación, la historia trasciende la típica intriga policial para explorar dilemas mucho más profundos y actuales.

La serie pone el foco en la vulnerabilidad de las personas ante las condenas erróneas basadas en pruebas circunstanciales, un debate muy vigente en las sociedades actuales.

Al igual que en varios casos reales de la crónica policial, donde una pista olvidada o una fotografía inesperada derriban verdades que la justicia consideraba juzgadas, "Te encontraré" apela a la empatía del espectador.