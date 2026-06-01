Netflix: esta película ocurre bajo el océano y el final es de mucha tensión

La película de Netflix que tiene a todos en tensión por su historia de guerra y submarinos. Muchos la recomiendan por su final impactante.

El suspenso no da respiro en “El canto del lobo”, una película bélica para quienes buscan algo intenso en Netflix. Con submarinos nucleares, amenazas militares y decisiones que cambian el destino de millones, esta producción francesa es una historia que se siente demasiado cercana a la realidad actual.

“El canto del lobo”, el drama bélico de Netflix que atrapa desde el primer minuto La película sigue a un operador de sonar con un oído fuera de lo común. Su trabajo consiste en identificar sonidos bajo el océano y detectar amenazas ocultas antes de que sea tarde. Dentro de un submarino nuclear francés, cualquier error puede provocar una tragedia imposible de detener.

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