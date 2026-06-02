Sueño: este es el horario ideal para levantarse después de los 60 años

Cuando las personas se jubilan tienen más tiempo libre, sin embargo se hace un desajuste al perder la rutina y el sueño . Es por eso que los expertos señalan que la solución está en poner un horario fijo para levantarse.

El experto en medicina del sueño , el neurólogo Christopher Winter, indicó que la clave no es madrugar por obligación, sino mantener la constancia. En declaraciones a Women’s Health, el especialista enfatizó:

"Intento animar a las personas jubiladas a que establezcan una hora fija para despertarse. No importa si deciden levantarse un poco más tarde, lo fundamental es elegir un horario y respetarlo, sin importar cómo haya sido la calidad del descanso durante la noche".

Aunque cada organismo es un mundo, los médicos sugieren que despertarse entre las 6.30 y las 7.30 de la mañana es lo ideal . Este rango permite sincronizar el cuerpo con la luz solar natural, lo que regula la producción de melatonina (la hormona del sueño) y estabiliza el ritmo circadiano.

Para un adulto mayor, la meta sigue siendo descansar entre 7 y 9 horas por noche. Por lo tanto, una vez elegida la hora de despertarse, el horario de ir a la cama debería acomodarse en base a ese objetivo.

Más allá del despertador, construir una rutina diaria sólida impacta directamente en el estado de ánimo, el apetito y la vida social. Los especialistas recomiendan cuatro hábitos clave como aprovechar la luz del sol, moverse temprano, controlar las siestas y comer siempre a la misma hora.

La flexibilidad es uno de los grandes premios de la jubilación, pero un mínimo de estructura horaria es el verdadero secreto para tener días con energía y noches de auténtico reparo.