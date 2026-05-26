La inteligencia artificial revela el secreto detrás del desvelo de las 3 de la mañana

Despertarse de manera repentina en medio de la noche es una experiencia sumamente común que suele generar intriga en miles de personas. Al consultar a los principales sistemas de inteligencia artificial sobre qué significa este desvelo exactamente a las 3 AM, las respuestas derriban viejos mitos urbanos y exponen una realidad respaldada por la ciencia.

Durante años han circulado diversas teorías en torno a este horario, bautizado por muchos como "la hora de las brujas", e incluso el cine de terror se ha encargado de explotar el mito. Sin embargo, al procesar millones de datos científicos, la IA explica qué hay realmente detrás de este fenómeno.

Según los algoritmos de análisis, el desvelo recurrente a esta hora exacta tiene explicaciones físicas muy claras ligadas a nuestra propia biología:

Lejos de los mitos y las películas de terror, el desvelo de las 3 AM tiene explicaciones puramente biológicas. Foto: Archivo

Desajustes en el ritmo circadiano: cenar muy tarde, ingerir alcohol o la mala costumbre de mirar la pantalla del celular en la cama alteran la producción de melatonina, quebrando el sueño justo en la mitad de la madrugada.

El pico de cortisol y la ansiedad: la IA destaca que el cerebro procesa el estrés acumulado durante la noche. Alrededor de esa hora, el sistema endocrino empieza a liberar pequeñas dosis de cortisol (la hormona de la alerta) para prepararnos gradualmente para el día. Si cargamos con mucha ansiedad, ese sutil pico nos desvela por completo.

El consejo de la tecnología para volver a dormir

Para aquellos que sufren este inquietante hábito con frecuencia, los modelos de IA sugieren una regla de oro fundamental: no mirar la hora. Encender la pantalla del teléfono activa los receptores visuales que le avisan al cerebro que ya es de día y, además, la frustración matemática de calcular cuántas horas nos quedan de descanso genera un estrés que bloquea el regreso al sueño.

En su lugar, recomiendan mantener la luz apagada, aplicar técnicas de respiración pausada y entender que, lejos de cualquier misterio oculto, es simplemente nuestro cuerpo pidiendo un respiro de la rutina diaria.