Polémica decoración: destrozaron a un famoso influencer por colgar cuadros hechos con IA

El reconocido creador digital exhibió con enorme entusiasmo la transformación de su nuevo hogar. Sin embargo, el detonante principal del revuelo fue la incorporación de una decoración con cuadros hechos con Inteligencia Artificial que buscaban sintetizar sus vivencias internacionales, pero que terminaron eyectándolo directamente hacia el centro de las burlas en las plataformas digitales.

Las plataformas virtuales, con X a la vanguardia, no tuvieron piedad frente a las evidentes incongruencias geográficas de las láminas. El foco del escarnio se concentró en una pieza que ubicaba al Obelisco en la mismísima plaza de la Casa Rosada, un sinsentido urbano que los usuarios detectaron de inmediato. Incómodo pero con humor, el comunicador asumió el traspié en sus historias de Instagram, argumentando que las directrices dadas al sistema informático colapsaron al intentar agrupar demasiados hitos nacionales en un único lienzo.

La controversia escaló a niveles estratosféricos cuando el equipo de OLGA, uno de los canales de streaming más influyentes de la actualidad, desembarcó en la residencia del creador de contenido. Con el característico tono descontracturado y punzante que resuena con fuerza en el público joven, los conductores desmenuzaron cada obra. La inspección comenzó por la estampa de Buenos Aires, donde descubrieron que convivían vehículos típicos de la ciudad con taxis y colectivos clásicos norteamericanos, además de un curioso número de transeúntes que sostenía un mate sin su correspondiente termo.

El itinerario del living continuó hacia la representación del paisaje egipcio, calificado por los presentes como un auténtico caos vial. Los analistas del canal de streaming descubrieron que los automóviles de El Cairo avanzaban vacíos, sin conductores y en contramano hacia una rotonda peatonal. La travesía estética culminó en Nueva Delhi, plasmada con una suciedad excesiva que el propio Martín Cirio admitió haber solicitado, coronada por la perturbadora presencia de una vaca sin cabeza que los animadores tildaron de mutación genética.

El veredicto final: del arte digital al pop clásico

Frente al veredicto unánime de los colegas por sus cuadros y la presión de sus seguidores, el streamer capituló y confirmó que descolgará las controvertidas piezas. Como alternativa de reemplazo, deslizó la posibilidad de volcarse hacia la iconografía de sus divas musicales predilectas, nombrando a figuras de la talla de Britney Spears, Christina Aguilera, Anastacia y Gloria Trevi. Para coronar el encuentro, la producción del programa le obsequió dos reversiones optimizadas: una pieza pop donde su rostro reemplaza al de Geri Halliwell en las Spice Girls, y una fotografía de su juventud con un fondo verde menta que evoca con ironía sus años de malaria económico.