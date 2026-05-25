Los errores que hacen que una casa se vea vieja

Pisos grises, muebles idénticos y exceso de tendencias virales son algunos errores que hoy hacen que una casa se vea anticuada.

Los errores de decoración más comunes pueden hacer que una casa se vea anticuada: en 2026 triunfan los ambientes cálidos, naturales y personalizados.

Las tendencias de interiorismo cambiaron y muchas decisiones decorativas que antes eran modernas hoy hacen que una casa se vea fría, genérica o pasada de moda. Expertos en diseño coinciden en que los ambientes cálidos, personalizados y funcionales ganan terreno también en Mendoza, donde crece el interés por materiales naturales, iluminación ambiental y objetos con historia.

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El gris pierde fuerza y vuelven los ambientes cálidos Los pisos grises, las cocinas totalmente blancas y los muebles idénticos ya no dominan las tendencias. En Mendoza crecen los espacios con madera natural, tonos tierra, textiles cálidos y mezcla de piezas antiguas con modernas para lograr ambientes más personales y acogedores.

Los errores que hoy envejecen una casa La iluminación fría, los muebles pesados, la decoración demasiado temática y los objetos comprados “en serie” son algunos de los detalles que hoy hacen que un hogar se vea anticuado. La tendencia actual busca espacios más simples, cálidos y con identidad propia.

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