Los errores que hacen que una casa se vea vieja
Pisos grises, muebles idénticos y exceso de tendencias virales son algunos errores que hoy hacen que una casa se vea anticuada.
Las tendencias de interiorismo cambiaron y muchas decisiones decorativas que antes eran modernas hoy hacen que una casa se vea fría, genérica o pasada de moda. Expertos en diseño coinciden en que los ambientes cálidos, personalizados y funcionales ganan terreno también en Mendoza, donde crece el interés por materiales naturales, iluminación ambiental y objetos con historia.
El gris pierde fuerza y vuelven los ambientes cálidos
Los pisos grises, las cocinas totalmente blancas y los muebles idénticos ya no dominan las tendencias. En Mendoza crecen los espacios con madera natural, tonos tierra, textiles cálidos y mezcla de piezas antiguas con modernas para lograr ambientes más personales y acogedores.
Los errores que hoy envejecen una casa
La iluminación fría, los muebles pesados, la decoración demasiado temática y los objetos comprados “en serie” son algunos de los detalles que hoy hacen que un hogar se vea anticuado. La tendencia actual busca espacios más simples, cálidos y con identidad propia.
Cómo modernizar tu casa sin gastar demasiado
Cambiar lámparas, sumar plantas, usar cortinas livianas o incorporar texturas naturales puede renovar cualquier ambiente. En Mendoza también gana terreno el reciclado de muebles y el uso de materiales nobles como madera, piedra y fibras naturales para crear hogares más confortables.