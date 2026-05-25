Presenta:

Estilo

|

casa

Los errores que hacen que una casa se vea vieja

Pisos grises, muebles idénticos y exceso de tendencias virales son algunos errores que hoy hacen que una casa se vea anticuada.

Mario Simonovich

Los errores de decoración más comunes pueden hacer que una casa se vea anticuada: en 2026 triunfan los ambientes cálidos, naturales y personalizados.

Los errores de decoración más comunes pueden hacer que una casa se vea anticuada: en 2026 triunfan los ambientes cálidos, naturales y personalizados.

Viaceslav Kat - Pexels

Las tendencias de interiorismo cambiaron y muchas decisiones decorativas que antes eran modernas hoy hacen que una casa se vea fría, genérica o pasada de moda. Expertos en diseño coinciden en que los ambientes cálidos, personalizados y funcionales ganan terreno también en Mendoza, donde crece el interés por materiales naturales, iluminación ambiental y objetos con historia.

Embed - Interiorismo

El gris pierde fuerza y vuelven los ambientes cálidos

Los pisos grises, las cocinas totalmente blancas y los muebles idénticos ya no dominan las tendencias. En Mendoza crecen los espacios con madera natural, tonos tierra, textiles cálidos y mezcla de piezas antiguas con modernas para lograr ambientes más personales y acogedores.

Los errores que hoy envejecen una casa

La iluminación fría, los muebles pesados, la decoración demasiado temática y los objetos comprados “en serie” son algunos de los detalles que hoy hacen que un hogar se vea anticuado. La tendencia actual busca espacios más simples, cálidos y con identidad propia.

info por que tu casa se ve anticuada

Cómo modernizar tu casa sin gastar demasiado

Cambiar lámparas, sumar plantas, usar cortinas livianas o incorporar texturas naturales puede renovar cualquier ambiente. En Mendoza también gana terreno el reciclado de muebles y el uso de materiales nobles como madera, piedra y fibras naturales para crear hogares más confortables.

Archivado en

Notas Relacionadas