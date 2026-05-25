La misteriosa casona abandonada en pleno centro mendocino: dónde se ubica y qué se sabe de ella

Casi siempre los mendocinos pasan apresuradamente por la puerta de joyas de la arquitectura que lucen abandonadas, derruidas y vandalizadas, sin detenernos a pensar qué le sucedió. En esta nota revelaremos qué pasó con la misteriosa e imponente casona de principios del siglo XX ubicada en pleno centro de la Ciudad de Mendoza .

El conocido influencer mendocino especializado en exploración urbana llamado Lisandro Carrasco, conocido en redes sociales como Turismo Lichi , compartió otro de sus peculiares hallazgos y tiene que ver con una casa que muchas veces pasamos de largo de forma indiferente al transitar frente a su enorme puerta.

El creador de contenido, fiel a su estilo, le pidió a sus seguidores que le den información de la propiedad, algo que siempre surte efecto, así fue que la data sobre la misteriosa casona comenzó a circular en los comentarios de su perfil de Instagram.

Arquitectura de una época dorada en Mendoza

“Es la ex-casa Labat construida en 1911 por la renombrada La Constructora Andina”, expresó un internauta. Esta emblemática empresa construyó hitos arquitectónicos que hoy embellecen distintos rincones de la Ciudad de Mendoza, conocida por hacer las primeras casas anti-sísmicas de ese llamativo estilo. “Fue mandada a construir por Juan Carlos Labat, un prominente médico”, completó.

Casona (3) Uno de sus llamativos ventanales que invitan a imaginar que misterio guardarán sus muros. Foto: Captura Instagram @turismolichi

Esta lujosa casa formó parte de un grupo particular de edificaciones residenciales que fue construido en la ciudad de Mendoza por la firma “La Constructora Andina” en las proximidades de las celebraciones del Centenario de 1910. Dichas propiedades representaron un punto de inflexión para la arquitectura de la zona, ya que impulsaron estilos de vida inéditos e introdujeron métodos constructivos vanguardistas para la época. Entre ellos se destaca el hormigón armado, un componente innovador cuya implementación se volvería habitual en territorio mendocino mucho tiempo después, debido a su excelente rendimiento ante movimientos telúricos.

Otro de los comentarios reveló que el estilo arquitectónico pertenece al Liberty Milanés, “Otra rama del Art Nouveau que se desarrolló en Mendoza a raíz de las inmigraciones italianas”. Este seguidor resultó ser un docente de arquitectura de una conocida universidad privada mendocina, por lo que su aporte a la publicación resultó de gran valor. “Podemos ver varios elementos característicos del estilo, la gran escala de la puerta, el sótano que descubrimos por sus pequeñas ventanas que dan a la vereda, y la presencia de la ornamentación orgánica en sus molduras y rejas”, detalló.

casona La facha de la misteriosa casona ubicada en calle Patricias Mendocinas. Foto: Captura Instagram @turismolichi

Lo que nadie imaginaría de esta lujosa edificación residencial

Por otro lado el misterio que plantea Lichi Carrasco sobre lo que pasó con esta imponente y elegante vivienda quedó develado, si bien algunos comentarios dijeron que la propiedad ubicada en la transitada calle Patricias Mendocinas entre Gutiérrez y Necochea, es la parte de atrás del icónico Club de Gimnasia y Esgrima Mendoza que tiene entrada por Gutiérrez. Algunos usuarios coincidieron en que hoy funciona un spa, pero, ¿cómo es posible que tras esa fachada de casa del terror exista un comercio dedicado a la belleza?. Otros internautas contaron que los interiores de la casona están impecables, algo que llama poderosamente la atención en relación a cómo luce el exterior actualmente.

Efectivamente, luego de una rápida investigación llegó la confirmación, en el misterioso lugar hoy desarrolla actividades un spa que además tiene una escuela de belleza. El ventanal del piso superior que desde la vereda parece custodiar un lugar tan maltratado como su frente, tiene una sala impecable en la que se realizan distintos tratamientos estéticos. Otros espacios lucen cuidados y en perfecto estado, ambientados con una cuidada iluminación, como la escalera principal, otras elegantes aberturas de época y algunos salones.