Conocé el insólito beneficio de la miel de abejas que pocos conocen

Cada 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas impulsado por las Naciones Unidas, que cada año busca llamar la atención sobre la importancia crítica que tienen estos pequeños polinizadores para la supervivencia de los ecosistemas, la seguridad alimentaria y la salud ambiental del planeta.

Por qué el 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas.

La Asamblea General de la ONU volvió a alertar sobre el grave declive de las abejas y otros insectos polinizadores, una de las mayores amenazas ecológicas actuales que pone en jaque la producción de la mayoría de nuestros nutrientes y la estabilidad de los sistemas agroalimentarios frente al cambio climático y la pérdida de ecosistemas.

La fecha, que fue proclamada oficialmente por la ONU en 2017 gracias al impulso del Gobierno de Eslovenia y el respaldo de Apimondia (la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultura), rinde homenaje al legado del pionero esloveno Anton Janša y resalta nuestra profunda dependencia ecológica hacia los polinizadores, esos insectos que con su labor silenciosa sostienen la seguridad alimentaria global y que, sin ellos, verían cómo los ecosistemas colapsan provocando una crisis agrícola sin precedentes.

No vas a creer qué significa soñar con abejas El mundo de los sueños es un territorio que genera curiosidad. Foto: Shutterstock

El lema de este año, "Juntos con las abejas, por las personas y el planeta, una asociación que nos sostiene a todos", pone el foco en la histórica relación entre seres humanos y abejas y en cómo ambas especies han evolucionado juntas durante miles de años, una simbiosis que hoy está en riesgo por la acción humana y que requiere acciones urgentes para revertirla.

Pero más allá de la reflexión ecológica, el Día Mundial de las Abejas también es una excusa perfecta para hablar de uno de los productos más maravillosos que nos regalan estos insectos: la miel.

Los beneficios de la miel

La miel de abeja destaca por sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antioxidantes, y funciona como un excelente supresor natural de la tos, ayuda a aliviar dolores de garganta (combinada con un poco de limón, actúa como un antitusivo natural que suaviza las vías respiratorias y disminuye la tos), mejora la digestión protegiendo la mucosa gástrica y aliviando molestias como la acidez o la gastritis, y es una gran fuente rápida de energía gracias a su variedad de azúcares y nutrientes, lo que la convierte en un aliado ideal para deportistas o personas que requieren un impulso extra.

La adulteración de la miel responde a que su producción se encuentra en caída dado que las abejas corren riesgo de extinción. Foto: miabeja.com Más allá de endulzar el mate, este producto natural tiene propiedades antibacterianas, antioxidantes y hasta un aminoácido que ayuda a relajar el cuerpo. miabeja.com

Sus beneficios también incluyen un potencial antibacteriano y cicatrizante (gracias a su contenido de peróxido de hidrógeno y flavonoides, ayuda a combatir bacterias y se utiliza frecuentemente para tratar pequeñas heridas y quemaduras), una fuente de antioxidantes que combaten el estrés oxidativo y protegen al cuerpo del envejecimiento celular, y propiedades hidratantes que en el cuidado personal se utilizan para nutrir y suavizar tanto la piel como el pelo.

Además, contiene triptófano, un aminoácido que estimula la producción de melatonina y serotonina, ayudando a relajar el cuerpo y favoreciendo un descanso más profundo, un dato que muchos desconocen y que podría convertir a la miel en el mejor somnífero natural antes de ir a dormir.

Atención: cuidado con esto

Una advertencia importante, sin embargo, es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que los bebés menores de un año no deben consumir miel bajo ninguna circunstancia debido al riesgo de botulismo, una enfermedad grave que puede afectar su sistema nervioso inmaduro.

Así que ya sabés: este 20 de mayo, celebrá a las abejas consumiendo miel local y, sobre todo, tomando conciencia de que sin estos pequeños polinizadores, nuestra vida (y nuestros desayunos) no serían lo mismo.