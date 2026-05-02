Efemérides del 2 de mayo: el hecho que marcó a la Argentina y qué más pasó un día como hoy

Las efemérides del 2 de mayo reúnen hechos clave para la Argentina y el mundo, con acontecimientos históricos, nacimientos y fechas de concientización. Entre ellos, se destaca el hundimiento del ARA General Belgrano durante la Guerra de las Malvinas, tras el ataque de un submarino nuclear británico que dejó cientos de muertos.

El 2 de mayo de 1982, fuerzas británicas lanzaron torpedos contra el crucero argentino en el Atlántico Sur. Se estima que solo con el primer impacto murieron cerca de 270 tripulantes.

El balance final fue de:

323 marinos fallecidos

El buque hundido a 4.200 metros de profundidad

Una de las mayores pérdidas humanas de la guerra

El hecho marcó un punto crítico en la guerra y es recordado cada año en reconocimiento a los caídos.

Día Mundial contra el bullying

Cada 2 de mayo también se conmemora el Día Mundial contra el Bullying, una fecha que busca generar conciencia sobre el acoso escolar.

Impulsado en 2013 por la ONG Bullying Sin Fronteras y con respaldo de la UNESCO, el día pone el foco en una problemática que afecta a millones de chicos en todo el mundo.

bullying escolar Otra efeméride clave del 2 de mayo es la conmemoriación del Día Mundial contra el bullying. Shutterstock

Algunos datos relevantes:

El acoso escolar incluye violencia física, verbal y digital

El ciberbullying creció con el uso de redes sociales

Organismos internacionales promueven políticas de prevención

Otras efemérides del 2 de mayo

Además, un día como hoy ocurrieron hechos históricos y nacimientos destacados: