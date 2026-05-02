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Efemérides del 2 de mayo: el hecho que marcó a la Argentina y qué más pasó un día como hoy

El 2 de mayo reúne hechos clave para la Argentina y el mundo. Se recuerda una tragedia que marcó al país y otras efemérides históricas y sociales.

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Se cumplen 44 años del hundimiento del ARA General Belgrano, entre otras efemérides. Foto: X @Armada_Arg

Se cumplen 44 años del hundimiento del ARA General Belgrano, entre otras efemérides. Foto: X @Armada_Arg

Las efemérides del 2 de mayo reúnen hechos clave para la Argentina y el mundo, con acontecimientos históricos, nacimientos y fechas de concientización. Entre ellos, se destaca el hundimiento del ARA General Belgrano durante la Guerra de las Malvinas, tras el ataque de un submarino nuclear británico que dejó cientos de muertos.

El hundimiento del ARA General Belgrano

El 2 de mayo de 1982, fuerzas británicas lanzaron torpedos contra el crucero argentino en el Atlántico Sur. Se estima que solo con el primer impacto murieron cerca de 270 tripulantes.

El balance final fue de:

  • 323 marinos fallecidos
  • El buque hundido a 4.200 metros de profundidad
  • Una de las mayores pérdidas humanas de la guerra

El hecho marcó un punto crítico en la guerra y es recordado cada año en reconocimiento a los caídos.

Día Mundial contra el bullying

Cada 2 de mayo también se conmemora el Día Mundial contra el Bullying, una fecha que busca generar conciencia sobre el acoso escolar.

Impulsado en 2013 por la ONG Bullying Sin Fronteras y con respaldo de la UNESCO, el día pone el foco en una problemática que afecta a millones de chicos en todo el mundo.

bullying escolar
Otra efeméride clave del 2 de mayo es la conmemoriación del Día Mundial contra el bullying.

Otra efeméride clave del 2 de mayo es la conmemoriación del Día Mundial contra el bullying.

Algunos datos relevantes:

  • El acoso escolar incluye violencia física, verbal y digital
  • El ciberbullying creció con el uso de redes sociales
  • Organismos internacionales promueven políticas de prevención

Otras efemérides del 2 de mayo

Además, un día como hoy ocurrieron hechos históricos y nacimientos destacados:

  • 1519: muere Leonardo da Vinci
  • 1808: levantamiento popular en Madrid contra la ocupación francesa
  • 1892: nace Manfred von Richthofen
  • 1936: nace Norma Aleandro
  • 1945: Berlín cae en manos del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial
  • 1982: hundimiento del ARA General Belgrano
  • 2011: muere Osama bin Laden
  • 2017: muere Abelardo Castillo

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