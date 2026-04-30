Hechos históricos|
Efemérides del 30 de abril: qué se conmemora hoy en Argentina y el mundo
Las efemérides del día reúnen hechos históricos, celebraciones y figuras clave, desde las Madres de Plaza de Mayo hasta la muerte de Ernesto Sábato.
Cada 30 de abril reúne fechas clave en la Argentina y el mundo, con acontecimientos históricos, nacimientos y muertes que dejaron huella. Desde el inicio de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo hasta la muerte de figuras como Ernesto Sábato, estas son las efemérides más importantes de hoy.
Qué se conmemora el 30 de abril
Entre las celebraciones destacadas se encuentra el Día del Veterinario en la Argentina y el Día Internacional del Jazz, proclamado por la UNESCO para promover la paz, el diálogo y la cooperación a través de la música.
Efemérides del 30 de abril: los hechos más importantes
- 1945 – Muerte de Adolf Hitler: el líder nazi se suicida en Berlín, marcando el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa.
- 1975 – Caída de Saigón: las tropas de Vietnam del Norte toman la capital del sur y se produce la reunificación del país bajo un régimen socialista.
- 1977 – Primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo: un grupo de mujeres inicia en Buenos Aires una histórica lucha por sus hijos, desaparecidos durante la dictadura.
- 1983 – Muere Muddy Waters: fallece uno de los máximos referentes del blues y figura clave en la música popular del siglo XX.
- 1989 – Muere Sergio Leone: el director italiano, referente del spaghetti western, deja un legado fundamental en la historia del cine.
- 1993 – Ataque a Monica Seles: la tenista número uno del mundo es apuñalada en pleno partido en Hamburgo, en un hecho que conmocionó al deporte.
- 2011 – Muere Ernesto Sábato: el reconocido escritor argentino fallece a los 99 años. Fue autor de obras como El túnel y Sobre héroes y tumbas.
- 2013 – Máxima Zorreguieta se convierte en reina: la argentina asume como reina consorte de los Países Bajos tras la abdicación de la reina Beatriz.
Otras efemérides del 30 de abril
- 1875 – Fundación del Hospital de Niños: impulsado por Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires.
- 1948 – Creación de la OEA: se funda en Bogotá la Organización de Estados Americanos.
- 1989 – Muere Guy Williams: el actor de El Zorro fallece en Buenos Aires.
- 2022 – Fallece Juan Vattuone: destacado compositor de tango argentino.
Estas efemérides reflejan la diversidad de hechos que marcaron un día como hoy, entre acontecimientos históricos, figuras destacadas y fechas conmemorativas.