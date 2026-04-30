Efemérides del 30 de abril: qué se conmemora hoy en Argentina y el mundo

Las efemérides del día reúnen hechos históricos, celebraciones y figuras clave, desde las Madres de Plaza de Mayo hasta la muerte de Ernesto Sábato.

Entre otras efemérides, el 30 de abril se cumple un aniversario clave: 49 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo.

Cada 30 de abril reúne fechas clave en la Argentina y el mundo, con acontecimientos históricos, nacimientos y muertes que dejaron huella. Desde el inicio de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo hasta la muerte de figuras como Ernesto Sábato, estas son las efemérides más importantes de hoy.

Ernesto Sabato y sus frases más recordadas. Una de las efemérides más destacadas del 30 de abril es el aniversario de la muerte de Ernesto Sabato.

Qué se conmemora el 30 de abril Entre las celebraciones destacadas se encuentra el Día del Veterinario en la Argentina y el Día Internacional del Jazz, proclamado por la UNESCO para promover la paz, el diálogo y la cooperación a través de la música.