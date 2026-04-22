Efemérides del 22 de abril: el juicio que cambió la historia argentina y otros hechos clave

En las efemérides del 22 de abril se destacan hechos clave de la Argentina y el mundo, con foco en el inicio del Juicio a las Juntas , el Día de la Tierra y figuras de la cultura como Marcos Mundstock, Liliana Herrero y Alan Pauls.

Entre las principales efemérides del 22 de abirl, se celebra el Día Internacional de la Tierra. Foto: Archivo MDZ

El Día Mundial de la Tierra nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la salud de nuestro planeta y cómo nuestras acciones impactan en ella. Foto: Archivo MDZ

El 22 de abril de 1985 se inicia una de las instancias más importantes de la historia argentina: el Juicio a las Juntas Militares. El proceso, impulsado por el gobierno de Raúl Alfonsín, sentó en el banquillo a los principales responsables de la última dictadura.

Fue un hecho sin precedentes en América Latina, ya que un tribunal civil juzgó a exdictadores por violaciones a los derechos humanos. La sentencia llegaría en diciembre de ese mismo año.

Fallece a los 77 años Marcos Mundstock, figura central de Les Luthiers. Con su estilo único, fue la voz narradora del grupo durante décadas y una pieza clave del humor argentino.

1948: nace Liliana Herrero

Nace en Entre Ríos la cantante Liliana Herrero, una de las grandes referentes de la música popular argentina. Su obra combina folklore con una impronta personal y contemporánea.

1959: nace Alan Pauls

Nace en Buenos Aires el escritor y crítico Alan Pauls, autor de novelas como El pasado y la trilogía Historia del llanto, Historia del pelo e Historia del dinero.

1937: nace Jack Nicholson

Nace el actor estadounidense Jack Nicholson, una de las grandes figuras de Hollywood y ganador de tres premios Oscar por películas como Atrapado sin salida y Mejor imposible.

Día de la Tierra: por qué se conmemora hoy

Cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra, una fecha impulsada por la ONU para generar conciencia sobre el cambio climático, la contaminación y la necesidad de cuidar el ambiente.