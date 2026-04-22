Efemérides del 22 de abril: el juicio que cambió la historia argentina y otros hechos clave
Un 22 de abril comenzó el Juicio a las Juntas y se celebra el Día de la Tierra. Además, se destacan otras efemérides clave de Argentina y el mundo.
En las efemérides del 22 de abril se destacan hechos clave de la Argentina y el mundo, con foco en el inicio del Juicio a las Juntas, el Día de la Tierra y figuras de la cultura como Marcos Mundstock, Liliana Herrero y Alan Pauls.
La efeméride que marca el 22 de abril: comienza el Juicio a las Juntas
El 22 de abril de 1985 se inicia una de las instancias más importantes de la historia argentina: el Juicio a las Juntas Militares. El proceso, impulsado por el gobierno de Raúl Alfonsín, sentó en el banquillo a los principales responsables de la última dictadura.
Fue un hecho sin precedentes en América Latina, ya que un tribunal civil juzgó a exdictadores por violaciones a los derechos humanos. La sentencia llegaría en diciembre de ese mismo año.
Acontecimientos clave
- 2020: muere Marcos Mundstock
Fallece a los 77 años Marcos Mundstock, figura central de Les Luthiers. Con su estilo único, fue la voz narradora del grupo durante décadas y una pieza clave del humor argentino.
- 1948: nace Liliana Herrero
Nace en Entre Ríos la cantante Liliana Herrero, una de las grandes referentes de la música popular argentina. Su obra combina folklore con una impronta personal y contemporánea.
- 1959: nace Alan Pauls
Nace en Buenos Aires el escritor y crítico Alan Pauls, autor de novelas como El pasado y la trilogía Historia del llanto, Historia del pelo e Historia del dinero.
- 1937: nace Jack Nicholson
Nace el actor estadounidense Jack Nicholson, una de las grandes figuras de Hollywood y ganador de tres premios Oscar por películas como Atrapado sin salida y Mejor imposible.
Día de la Tierra: por qué se conmemora hoy
Cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra, una fecha impulsada por la ONU para generar conciencia sobre el cambio climático, la contaminación y la necesidad de cuidar el ambiente.