El Gobierno dio de baja cuatro prepagas: cuáles son y por qué
La Superintendencia de Servicios de Salud rechazó la inscripción de cuatro prepagas por no cumplir requisitos. Ya suman 50 las bajas en 2026.
El Gobierno nacional dio de baja otras cuatro prepagas por no cumplir con los requisitos para operar en el sistema de salud. La decisión, oficializada por la Superintendencia de Servicios de Salud, forma parte del proceso de depuración del padrón, que ya alcanza a decenas de empresas en todo el país.
Cuatro prepagas dadas de baja: cuáles son
La Superintendencia resolvió rechazar la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a las siguientes firmas:
- Su Medicina Asistencia
- Instituto Panamericano de Salud
- Imedical
- Seres
Según el organismo, no acreditaron el cumplimiento de las condiciones normativas vigentes para operar dentro del sistema.
Depuración del padrón: el avance del control
La medida se enmarca en un proceso de fiscalización más amplio impulsado por el Gobierno. Con esta decisión, ya son 166 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva.
Además:
- En marzo se habían dado de baja 10 prepagas
- En lo que va del año, ya suman 50 las empresas excluidas
El objetivo es que el padrón refleje únicamente a entidades con actividad real, afiliados activos y capacidad de competir en el mercado.
Qué implica la baja de las prepagas
En la práctica, la Superintendencia aplica un doble procedimiento: rechaza la inscripción definitiva en el registro oficial y, al mismo tiempo, da de baja el registro provisorio con el que operaban estas empresas.
Esto implica que dejan de estar habilitadas para funcionar dentro del sistema de medicina prepaga.
Los objetivos del Gobierno
Desde el Gobierno señalaron que estas medidas buscan:
- Garantizar información confiable para los usuarios
- Establecer reglas claras para las empresas
- Reforzar la transparencia del sistema de salud
Este proceso de depuración es uno de los ejes del reordenamiento que lleva adelante el organismo, que en listados anteriores ya había incluido a entidades como Círculo Médico de San Luis, Círculo Médico de Bragado, Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A., Protección Médica SRL y ECSA Salud, entre otras.