El Gobierno dio de baja cuatro prepagas: cuáles son y por qué

El Gobierno nacional dio de baja otras cuatro prepagas por no cumplir con los requisitos para operar en el sistema de salud. La decisión, oficializada por la Superintendencia de Servicios de Salud , forma parte del proceso de depuración del padrón, que ya alcanza a decenas de empresas en todo el país.

La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó cuatro prepagas del padrón.

Cambios en la gestión de la Superintendencia de Servicios de Salud Foto: Parlamentario.com

La Superintendencia resolvió rechazar la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a las siguientes firmas:

Según el organismo, no acreditaron el cumplimiento de las condiciones normativas vigentes para operar dentro del sistema.

La medida se enmarca en un proceso de fiscalización más amplio impulsado por el Gobierno. Con esta decisión, ya son 166 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva.

Además:

En marzo se habían dado de baja 10 prepagas

En lo que va del año, ya suman 50 las empresas excluidas

El objetivo es que el padrón refleje únicamente a entidades con actividad real, afiliados activos y capacidad de competir en el mercado.

Qué implica la baja de las prepagas

En la práctica, la Superintendencia aplica un doble procedimiento: rechaza la inscripción definitiva en el registro oficial y, al mismo tiempo, da de baja el registro provisorio con el que operaban estas empresas.

Esto implica que dejan de estar habilitadas para funcionar dentro del sistema de medicina prepaga.

Los objetivos del Gobierno

Desde el Gobierno señalaron que estas medidas buscan:

Garantizar información confiable para los usuarios

Establecer reglas claras para las empresas

Reforzar la transparencia del sistema de salud

Este proceso de depuración es uno de los ejes del reordenamiento que lleva adelante el organismo, que en listados anteriores ya había incluido a entidades como Círculo Médico de San Luis, Círculo Médico de Bragado, Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A., Protección Médica SRL y ECSA Salud, entre otras.