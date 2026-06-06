Domingo frío, nublado y con lluvias: así estará el tiempo en Mendoza

El pronóstico elaborado por Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 7 de junio una jornada mayormente nublada y fría, con lluvias y lloviznas en distintos puntos de la provincia de Mendoza. Las condiciones se mantendrán similares a las registradas durante el sábado.

Según el reporte, se anticipa poco cambio de la temperatura respecto de los días previos y la presencia de vientos moderados provenientes del sector sur, condiciones que contribuirán a mantener un esas condiciones durante gran parte del día. En esa línea, la temperatura máxima alcanzará los 16°, mientras que la mínima será de 9°.

Durante la jornada se espera cielo nublado y condiciones inestables en gran parte del territorio provincial. En ese sentido, las precipitaciones se presentarán en forma de lluvia y lloviznas.

En lo que respecta a la zona cordillerana, se prevé tiempo inestable, en concordancia con el ingreso de aire frío que viene afectando a la provincia durante los últimos días.

El lunes sigue bajando la temperatura

En sintonía con las condiciones de los últimos días, el lunes la semana comenzará con descenso de temperatura. Se espera que la temperatura máxima alcance los 12°, mientras que la mínima se situaría en torno a los 7°.

Se anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y predominio de vientos provenientes del sector sur.