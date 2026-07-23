Ahorro para recitales: Banco Nación ofrece descuentos y cuotas sin interés en el Movistar Arena
El Banco Nación lanzó cuotas sin interés y descuentos para comprar entradas del Movistar Arena. Qué shows entran en la promoción.
Los clientes de Banco Nación (BNA) pueden acceder a un nuevo beneficio para ahorrar en la compra de entradas del Movistar Arena. La promoción incluye cuotas sin interés y descuentos exclusivos, según el medio de pago utilizado, para recitales, shows internacionales y otros espectáculos de los próximos meses.
La propuesta rige para las compras realizadas a través del sitio oficial del Movistar Arena y permite financiar la compra de entradas o pagar menos, dependiendo de la tarjeta.
Qué beneficio ofrece Banco Nación para comprar entradas del Movistar Arena
La promoción contempla dos opciones para los clientes del banco:
- Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Nación.
- 15% de descuento con tarjetas de débito Mastercard Banco Nación, con un tope de reintegro de $10.000 por tarjeta.
El beneficio es válido únicamente para las entradas adquiridas a través del sitio oficial del Movistar Arena y permite comprar un máximo de seis tickets por persona.
Qué shows se pueden aprovechar con la promoción
La agenda del Movistar Arena incluye recitales y espectáculos de gran convocatoria durante los próximos meses, ideales para aprovechar los beneficios del Banco Nación.
Entre los eventos más destacados figuran:
- Disney On Ice, con funciones hasta el 30 de julio.
- Rosalía, que se presentará entre el 1 y el 6 de agosto.
- El Kuelgue, con show previsto para el 13 de agosto.
- Black Eyed Peas, que volverá a la Argentina el 4 de septiembre.
- Paren La Mano, con una presentación especial programada para el 11 de octubre.
Para acceder a la promoción, los clientes tienen que comprar las entradas exclusivamente desde el sitio oficial del Movistar Arena y pagar con una tarjeta habilitada de Banco Nación.