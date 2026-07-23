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Ahorro para recitales: Banco Nación ofrece descuentos y cuotas sin interés en el Movistar Arena

El Banco Nación lanzó cuotas sin interés y descuentos para comprar entradas del Movistar Arena. Qué shows entran en la promoción.

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El Banco Nación ofrece descuentos para shows en el Movistar Arena.

El Banco Nación ofrece descuentos para shows en el Movistar Arena.

Gentileza PopArt Music/@agustindusserre

Los clientes de Banco Nación (BNA) pueden acceder a un nuevo beneficio para ahorrar en la compra de entradas del Movistar Arena. La promoción incluye cuotas sin interés y descuentos exclusivos, según el medio de pago utilizado, para recitales, shows internacionales y otros espectáculos de los próximos meses.

La propuesta rige para las compras realizadas a través del sitio oficial del Movistar Arena y permite financiar la compra de entradas o pagar menos, dependiendo de la tarjeta.

El Banco Nación lanzó promociones clave para entradas en el Movistar Arena. Foto: Freepik

El Banco Nación lanzó promociones clave para entradas en el Movistar Arena. Foto: Freepik

Qué beneficio ofrece Banco Nación para comprar entradas del Movistar Arena

La promoción contempla dos opciones para los clientes del banco:

  • Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Nación.
  • 15% de descuento con tarjetas de débito Mastercard Banco Nación, con un tope de reintegro de $10.000 por tarjeta.

El beneficio es válido únicamente para las entradas adquiridas a través del sitio oficial del Movistar Arena y permite comprar un máximo de seis tickets por persona.

Qué shows se pueden aprovechar con la promoción

La agenda del Movistar Arena incluye recitales y espectáculos de gran convocatoria durante los próximos meses, ideales para aprovechar los beneficios del Banco Nación.

Entre los eventos más destacados figuran:

  • Disney On Ice, con funciones hasta el 30 de julio.
  • Rosalía, que se presentará entre el 1 y el 6 de agosto.
  • El Kuelgue, con show previsto para el 13 de agosto.
  • Black Eyed Peas, que volverá a la Argentina el 4 de septiembre.
  • Paren La Mano, con una presentación especial programada para el 11 de octubre.

Para acceder a la promoción, los clientes tienen que comprar las entradas exclusivamente desde el sitio oficial del Movistar Arena y pagar con una tarjeta habilitada de Banco Nación.

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