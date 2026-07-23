Ahorro para recitales: Banco Nación ofrece descuentos y cuotas sin interés en el Movistar Arena

El Banco Nación lanzó cuotas sin interés y descuentos para comprar entradas del Movistar Arena. Qué shows entran en la promoción.

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El Banco Nación ofrece descuentos para shows en el Movistar Arena.

Los clientes de Banco Nación (BNA) pueden acceder a un nuevo beneficio para ahorrar en la compra de entradas del Movistar Arena. La promoción incluye cuotas sin interés y descuentos exclusivos, según el medio de pago utilizado, para recitales, shows internacionales y otros espectáculos de los próximos meses.

La propuesta rige para las compras realizadas a través del sitio oficial del Movistar Arena y permite financiar la compra de entradas o pagar menos, dependiendo de la tarjeta.

El Banco Nación lanzó promociones clave para entradas en el Movistar Arena. Foto: Freepik Qué beneficio ofrece Banco Nación para comprar entradas del Movistar Arena La promoción contempla dos opciones para los clientes del banco:

Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Nación.

15% de descuento con tarjetas de débito Mastercard Banco Nación, con un tope de reintegro de $10.000 por tarjeta. El beneficio es válido únicamente para las entradas adquiridas a través del sitio oficial del Movistar Arena y permite comprar un máximo de seis tickets por persona.

Qué shows se pueden aprovechar con la promoción La agenda del Movistar Arena incluye recitales y espectáculos de gran convocatoria durante los próximos meses, ideales para aprovechar los beneficios del Banco Nación.