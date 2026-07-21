Banco Nación: cómo obtener descuentos para ir a Las Leñas, al cine o salir a comer

Si bien muchas provincias ya finalizaron sus vacaciones de invierno, recién ahora la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país están comenzando el receso de medio año y es por eso que el Banco Nación decidió relanzar algunas promociones y descuentos para sus clientes.

"Durante estas vacaciones, el Banco Nación presenta beneficios exclusivos para sus clientes pensados para que disfruten cada momento, desde una tarde de cine hasta una aventura en la nieve o un viaje para descubrir cada rincón del país ", comentaron oficialmente desde la entidad este martes.

Entre el menú de opciones que la entidad propone a los usuarios, se encuentran:

Para vivir una aventura jurásica en hasta 3 cuotas sin interés.

- Vigencia: del 21 de mayo al 30 de septiembre de 2026.

- Ubicación: Complejo Alrío – B.A.

Promo para ir al cine

Con la compra de dos entradas, ¡te llevás un balde de pochoclos de regalo!

- Compras online y presenciales.

- Del 25 de junio al 3 de septiembre.

- En cines adheridos de todo el país

Para salir a comer todos los días

- Un 20% de descuento todos los días.

- Tope de reintegro: $10.000 por compra – hasta 3 compras por tarjeta por mes.

- Vigencia: hasta el 31 de agosto de 2026.

Para visitar la nieve

Las Leñas – Caviahue

Una propuesta integral para disfrutar la temporada.

Se ofrecen hasta 6 cuotas sin interés en: paquetes de hotel, pases de ski y escuela de ski e indumentaria. Además, un 20% de descuento en gastronomía.

El Banco Nación también confirmó su presencia en grandes eventos del invierno en Ciudad de Buenos Aires del 16 al 26 de julio con 25% de descuento en gastronomía y 25% de descuento (con 3 cuotas sin interés) en productos regionales.

A su vez, con presencia en la Fiesta Nacional del Poncho en Catamarca con: 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en entradas; 30% de descuento en gastronomía y 30% de descuento y 6 cuotas sin interés en productos regionales.

Finalmente, el BNA confirmó hasta 12 cuotas sin interés en vuelos nacionales hasta el 18 de agoto.

Conocé todos los beneficios, condiciones y locales adheridos en https://semananacion.com.ar/semananacion.